Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

“Entre quatro paredes, cinco paredes, vale tudo", disse Xuxa Foto: Divulgação “Entre quatro paredes, cinco paredes, vale tudo", disse Xuxa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Xuxa revelou detalhes sobre sua vida sexual ao conversar com Tatá Werneck na estreia da nova temporada do “Lady Night”. No programa exibido na última terça-feira (03), a apresentadora contou que “vale tudo entre quatro paredes”.

“Entre quatro paredes, cinco paredes, vale tudo. Vale, vale”, afirmou Xuxa, de 57 anos, ao ser questionada pela apresentadora Tatá Werneck a respeito de sua vida sexual. “Minha libido está lá em cima”, continuou.

Sem ser explícita, Xuxa contou que tem o seu próprio “microfone estéreo” e o usa “em todos os lugares que quiser”. Tatá também quis saber a opinião da apresentadora sobre sexo anal.

“Olha, posso lhe dizer que no passado eu só imaginava a porta da frente da nave, mas hoje em dia vale tudo”, disse Xuxa sem nenhum pudor.

“E só pode entrar na nave em uma data especial?”, questionou Tatá. “Não, todo dia é dia de voar. Você falou uma coisa que mexe muito comigo e fico emocionada. Portas e janelas abertas para a nave. Eu sou uma pessoa que gosta”, respondeu.

