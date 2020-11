Celebridades Samara Felippo rebate internauta após foto do corpo: “Trabalhar minha autoestima

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

Atriz compartilhou foto mostrando corpo aos 22 e aos 42 e foi criticada Foto: Reprodução/Instagram Atriz compartilhou foto mostrando corpo aos 22 e aos 42 e foi criticada. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Samara Felippo respondeu alguns comentários de internautas em suas fotos recentes, e aproveitou para rebater uma seguidora que a criticou por compartilhar uma montagem mostrando seu corpo aos 22 e aos 42.

“Não entendo, era a rainha da aceitação! Postava foto dizendo que tomava boleta para ficar no padrão e que ia se libertar… aí entrou na malhação para mostrar que com 42 está com corpinho de 20?”, escreveu a internauta nos comentários.

A atriz fez questão de responder afirmando nunca ter tido a intenção de comparar seu corpo nas duas idades: “Flor, eu não postei foto para comparar nada. Ainda existem muitos lugares em mim que existem ‘buracos’ e preciso trabalhar minha autoestima. Eu apenas trouxe a Samara menina de 20 anos para dizer que ela não sabia de nada, nem quem queria ser, que estava tudo bem e ela nunca achava boa o suficiente. Não to aqui mandando as pessoas tomarem remédios ou fazerem cirurgia ou passar cremes, só isso.”

