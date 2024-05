Celebridades Ozzy Osbourne usa células-tronco contra Parkinson. Terapia funciona contra doenças neurodegenerativas

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Não tenho medo de morrer, mas não quero ter uma existência longa, dolorosa e miserável", disse. Foto: Reprodução "Não tenho medo de morrer, mas não quero ter uma existência longa, dolorosa e miserável", disse. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ozzy Osbourne afirmou estar feliz por ter dado início a um tratamento com células-tronco em sua luta contra a doença de Parkinson.

O astro do rock, de 75 anos, anunciou no início de 2020 que havia sido diagnosticado com a condição, caracterizada por rigidez e dificuldades de equilíbrio e coordenação. A decisão de aderir à terapia inovadora veio à tona após a descoberta de um tumor em suas vértebras.

No episódio mais recente do programa “Ozzy Speaks”, na rádio SiriusXM, ele explicou: “Acabei de voltar do médico depois de ter algumas células-tronco inseridas em mim. Eu não me sinto tão bem, mas não sei como estaria se eu não tivesse começado [o tratamento]”, começou o músico.

“Essa coisa que faço, é tipo uma célula-tronco super f***, sabe? Eles aplicaram três frascos em mim esta manhã”, contou ele sobre o procedimento.

“Tomei um há cerca de três meses e isso foi um reforço. Preciso voltar daqui a cerca de seis meses”, acrescentou Ozzy.

O astro do Black Sabbath, pai de Aimee, 40, Kelly, 39, e Jack, 38, com a esposa, Sharon Osbourne, já havia feito um desabafo sobre o impacto de suas cirurgias anteriores.

“Isso realmente me abalou. A segunda cirurgia deu drasticamente errado e praticamente me deixou inválido”, disse ele à Rolling Stone UK.

“Pensei que estaria em pé e correndo depois da segunda e terceira, mas com a última eles colocaram uma… haste na minha coluna. Eles encontraram um tumor em uma das vértebras, então tiveram que tirar tudo isso também. É bastante desafiador, cara, e meu equilíbrio está completamente comprometido“, detalhou.

Medos

“Não tenho medo de morrer, mas não quero ter uma existência longa, dolorosa e miserável”, disse à revista. “Gosto da ideia de que, se você tiver uma doença terminal, pode ir a um lugar na Suíça e resolver isso rapidamente.”

Ozzy também contou que sua esposa, Sharon, chamou sua atenção depois que ele contou a ela que tinha fumado um cigarro de maconha, ao que ela teria dito que isso o mataria. “Eu disse: ‘Por quanto tempo você quer que eu viva?!’ No máximo, tenho mais dez anos e, quando você é mais velho, o tempo acelera”, disse.

Em 2019, Ozzy sofreu uma queda em sua casa, em Los Angeles, e fraturou o pescoço. Depois disso foi acompanhado por médicos, que realizaram algumas cirurgias. Durante o processo, que, segundo ele, quase o deixou incapacitado, os médicos descobriram um tumor em uma das vértebras e tiveram que fazer mais procedimentos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades

https://www.osul.com.br/ozzy-osbourne-usa-celulas-tronco-contra-parkinson-terapia-funciona-contra-doencas-neurodegenerativas/

Ozzy Osbourne usa células-tronco contra Parkinson. Terapia funciona contra doenças neurodegenerativas

2024-05-22