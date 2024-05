Porto Alegre Pedido de impeachment do prefeito de Porto Alegre é protocolado na Câmara de Vereadores

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

Pedido é assinado pela União das Associações de Moradores de Porto Alegre. Foto: Julio Ferreira/PMPA Pedido é assinado pela União das Associações de Moradores de Porto Alegre. (Foto: Julio Ferreira/PMPA) Foto: Julio Ferreira/PMPA

A União das Associações de Moradores de Porto Alegre (Uampa) protocolou pedido de impeachment do prefeito Sebastião Melo na Câmara de Vereadores nesta quinta-feira (23). Conforme a entidade, a ruptura do dique próximo à sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), no bairro Sarandi (Zona Norte) e a desinformação por parte do Executivo municipal agravaram a situação, configurando quebra de confiança pública.

Assinado pelo secretário-geral da Uampa, Brunno Mattos da Silva, o texto menciona, ainda, alertas de engenheiros sobre a necessidade de manutenção nas Estações de Bombeamento e falhas críticas já identificadas desde 2018. Também aponta “negligência da prefeitura no cuidado das Estações de Bombeamento e do sistema de drenagem urbana da cidade, causando o maior desastre ambiental e climático da história de Porto Alegre”.

O pedido é endereçado ao presidente da Câmara Municipal, Mauro Pinheiro (PL), que deverá submetê-lo à sessão plenária da próxima segunda-feira (27). O prosseguimento da solicitação na Casa deverá então ser votado pelos parlamentares da capital gaúcha.

Até o final da noite, Sebastião Melo não havia se manifestado sobre o caso. Ele é virtual candidato à reeleição no pleito municipal que será realizado em outubro deste ano para definir prefeito e vereadores.

Novas inundações

Desde as primeiras horas dessa quinta-feira (23), Porto Alegre registrou novas inundações em ruas, menos de uma semana após o nível do Guaíba ter baixado. A água alcançava a altura do joelho de moradores e trabalhadores das mais diversas regiões da cidade.

Conforme a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no bairro Belém Novo (Zona Sul), somente nesta quinta-feira (até as 16h) foram contabilizados quase 130 milímetros de precipitação pluviométrica, volume que ultrapassa o esperado para todo o mês de maio, que é de 112,8 milímetros.

Também durante a tarde, a água do Arroio Dilúvio atingiu a parte inferior das pontes que cruzam a avenida Ipiranga.

Na Zona Sul, uma creche foi evacuada por causa da inundação. Bombeiros, voluntários e policiais resgataram em botes ao menos oito crianças. Idosos e moradores também precisaram ser resgatados na região, por conta da força da correnteza, com a água atingindo a cintura.

De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), uma das estações de bombeamento está funcionando de forma parcial no bairro. São essas bombas que fazem a sucção da água de volta para o Guaíba.

