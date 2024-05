Rio Grande do Sul Aulas estão suspensas nas escolas públicas e particulares nesta sexta

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

Foto: Reprodução

Devido à nova ocorrência de chuvas intensas e seus impactos, a prefeitura de Porto Alegre e o governo do Estado determinaram de forma conjunta a suspensão das aulas nesta sexta-feira (24). A medida vale para estabelecimentos das redes públicas municipais, estaduais e federais, bem como na particular, na Capital e em outras cinco cidades da Região Metropolitana.

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, o prefeito Sebastião Melo destacou que a decisão leva em conta um objetivo prático: reduzir o fluxo de veículos em meio à situação caótica que tomou conta de capital gaúcha – e de outras cidades. Os transtornos incluem alagamentos inclusive em áreas antes não alcançadas pela água.

A expectativa é de que a chuva apresente redução durante o final de semana. Caso se confirma a previsão de melhora nas condições climáticas, a retomada das atividades estará novamente liberada a partir de segunda-feira (27).

Governo gaúcho

Pelo mesmo motivo, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) suspendeu as aulas desta sexta nas cidades de Alvorada, Cachoeirinha, Glorinha, Gravataí e Viamão, abrangidos pela 28ª Coordenadoria Regional do órgão. A medida foi comunicada após o anúncio válido para todas os colégios de Porto Alegre, sem distinção.

A população deve ficar atenta aos alertas da Defesa Civil e do governo do Rio Grande do Sul. Em caso de emergência, deve ligar para 190 (Brigada Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros). Todas as informações de serviços do Estado estão disponíveis em sosenchentes.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

