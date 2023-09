Geral Fernando Diniz terá todo o elenco disponível para montar seu time contra o Inter na Libertadores

Fluminense e Internacional duelam nesta quarta-feira (27), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. (Foto: Divulgação)

Após lesões, suspensões e “sustos”, o treinador do Fluminense, Fernando Diniz, poderá contar com todas as peças do time que iniciou a campanha na Libertadores. Isso porque jogadores que vinham se recuperando de lesões já treinam normalmente com o grupo e dão indícios de que não serão problema para o técnico na escalação.

É o caso de Paulo Henrique Ganso, que não entra em campo desde o dia 31 de agosto, justamente o jogo de volta das quartas de final contra o Olimpia. O camisa 10 vinha se queixando de dores no joelho e ficou fora dos treinamentos com o time por duas semanas em recuperação no CT do Fluminense, além de não ter atuado em três partidas do Campeonato Brasileiro, contra Fortaleza, Vasco e Cruzeiro.

Além de Ganso, outro jogador que chegou a preocupar no Fluminense para a decisão contra o Inter foi Jhon Arias, que sofreu uma entorse no tornozelo após dividida no clássico contra o Vasco. No momento do choque, o meia atacante demonstrou muita dor, e chorando, precisou sair carregado do gramado do Nilton Santos. Apesar do susto, exames constataram uma leve lesão de grau 1, que o tirou apenas do jogo contra o Cruzeiro. No último sábado, Arias treinou normalmente com o time no CT.

Com todas as peças disponíveis, Fernando Diniz terá diversas opções de formações táticas para definir o Fluminense que enfrentará o Internacional. O treinador, inclusive, poderá repetir a escalação que encantou a América do Sul nas goleadas por 4×1 no Flamengo e 5×1 no River Plate. Na época, o time ideal era formado por: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Por outro lado, há o ressurgimento de John Kennedy, peça fundamental na classificação do tricolor contra o Argentinos Juniors e também contra o Olimpia. Marcando gols nas oitavas e na semifinal da competição, o atacante ganhou o posto de titular e não saiu mais do time. Importante na recomposição e na parte ofensiva, o “urso” é uma ótima dor de cabeça para Diniz no Fluminense.

Os próximos treinamentos serão essenciais para a definição do time do Fluminense. A comissão técnica analisará o momento vivido por cada jogador, mas também a formação que melhor se encaixa para atacar os pontos fracos do Internacional. Vindo de quase um mês de inatividade, pode ser que Ganso seja opção no banco, porém, o camisa 10 conta com muito prestígio de Diniz, e caso treine em seu 100%, será escalado para iniciar a partida.

Outra dúvida é na lateral esquerda. Isso porque Marcelo sofreu defensivamente na partida contra o Vasco atuando no setor, porém, quando puxado para o meio campo, fez partidas excelentes tanto na segunda etapa do clássico, quanto contra o Cruzeiro, na última quarta-feira. A presença de Alexsander no time é de muito bom proveito pela possibilidade de alternância de posições entre os dois, já que o volante já atuou na lateral pelo Fluminense algumas vezes.

Fluminense e Internacional duelam nesta quarta-feira (27), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. A partida será às 21h30min, no Maracanã. As informações são do portal de notícias Terra.

Fernando Diniz terá todo o elenco disponível para montar seu time contra o Inter na Libertadores

