Por Redação O Sul | 24 de maio de 2023

Ambos estavam se recuperando de lesões Foto: Reprodução Ambos estavam se recuperando de lesões (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Grêmio voltou aos trabalhos na manhã desta quarta-feira (24) e contou com a presença de jogadores que estavam se recuperando de lesão. O atacante Ferreirinha e o lateral-direito João Pedro participaram das atividades.

João Pedro está liberado pelo departamento médico gremista para entrar em campo. O jogador deve ser novidade na lista de relacionados para a partida contra o Athletico-PR no Brasileirão. O lateral-direito teve uma lesão muscular na coxa esquerda.

Outra novidade no treinamento foi a presença do atacante Ferreirinha. O atleta correu no gramado do CT Luiz Carvalho com chuteiras. Lesionado desde o jogo contra o Ypiranga, Ferreirinha não participava de atividades no gramado desde a lesão. O jogador teve uma lesão muscular de Grau III, caracterizada por uma ruptura grave do músculo e perda significativa de função.

