Inter Independiente Medellín vira sobre o Nacional na Libertadores e Inter cai para o terceiro lugar no Grupo B

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Colombianos venceram os uruguaios de virada por 2 a 1 Foto: Reprodução Colombianos vencem uruguaios de virada por 2 a 1 (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Além da pressão natural, o Inter ganhou mais um motivo para preocupação. O Independiente Medellín e Nacional jogaram na noite desta terça-feira (23), no Atanasio Girardot, pela 4ª rodada do grupo B da Libertadores. Os Colombianos venceram os uruguaios de virada por 2 a 1 e assumiram a liderança do grupo.

Com a vitória do Independiente Medellín, o clube colombiano chegou aos sete pontos, empata com Nacional, mas passa os uruguaios pelo saldo de gol. O Colorado aparece na sequência com cinco pontos. O Metropolitanos, adversário na rodada, está zerado.

O clube gaúcho está pressionado depois de cinco derrotas. Para assumir a liderança, o Inter precisa vencer os venezuelanos nesta quinta-feira (25), às 21h, em Caracas. Se empatar ou perder, o Colorado fica de fora da zona de classificação das oitavas de final da Libertadores da América.

Na 5ª rodada, o Inter vai ao Uruguai para um confronto contra o Nacional, enquanto o Independiente de Medellín vai à Venezuela para encarar o Metropolitanos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/independiente-medellin-vira-sobre-o-nacional-na-libertadores-e-inter-cai-para-o-terceiro-lugar-no-grupo-b/

Independiente Medellín vira sobre o Nacional na Libertadores e Inter cai para o terceiro lugar no Grupo B

2023-05-24