Fertilização in vitro: saiba o que realmente pode se esperar do procedimento

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

A FIV é um procedimento clínico de reprodução assistida, para facilitar ou viabilizar a gestação. (Foto: Reprodução)

A fertilização in vitro (FIV) é um procedimento clínico de reprodução assistida, para facilitar ou viabilizar a gestação. Sendo assim, rapidamente se tornou algo comum entre famosos e celebridades e que, consequentemente, chamou a atenção de muita gente. Mas, afinal, o que se pode esperar desse tipo de tratamento para engravidar?

Segundo o Rodrigo Rosa, médico ginecologista, membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA) e da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRH), primeiramente, é importante procurar um médico para discutir sobre todos os aspectos que envolvem a fertilização in vitro. Ou seja, é necessário tirar todas as dúvidas, alinhando expectativas e entendendo como todo o processo funcionará.

Para o médico, no geral, o primeiro passo da FIV é a realização de exames para garantir a saúde do casal e investigar as causas da infertilidade. O que pode incluir ultrassons, exames de sangue, espermogramas, avaliações hormonais e testes para detectar doenças como HIV, hepatites e sífilis.

“Caso o médico avalie que o casal está apto para se submeter ao procedimento, é necessário que a mulher passe por um processo de indução medicamentosa da ovulação. Para que, dessa maneira, os óvulos sejam coletados e fecundados em laboratório. Em seguida, o embrião é reposicionado no interior do útero”, explica.

Chances

Segundo o especialista, a fertilização in vitro, geralmente, possui altas taxas de sucesso, com oportunidade de gravidez de 50 a 60%. No entanto, de acordo com o especialista em reprodução humana, o índice de sucesso do procedimento pode variar de paciente para paciente. Afinal, isso depende de fatores como idade da mulher, histórico de saúde e causa da infertilidade.

“Logo, é importante que a paciente se informe com o médico sobre as chances de sucesso do procedimento especificamente em seu caso”, completa.

Gestação múltipla

Existe a ideia de que as chances de ter gêmeos em uma fertilização in vitro são maiores. E, de fato, isso pode ser considerado verdade. No entanto, a maioria das gestações após a fertilização in vitro são únicas.

No geral, apenas cerca de 25% das gestações provenientes do procedimento resultam em dois ou mais bebês. Mas, assim como o sucesso do procedimento, as hipóteses de gêmeos também podem variar de acordo com o caso. “Como mais embriões são transferidos para o útero da mulher conforme envelhece, as chances de gêmeos serem concebidos após o procedimento tendem a ser maiores com o passar da idade”, diz.

Para Rosa, já é possível que os melhores embriões sejam selecionados para implantação no útero por meio de testes genéticos. “Além disso, os embriões podem ser cultivados em laboratório até estágios mais tardios, o que garante maiores chances de sobrevivência no útero”, clarifica.

Esses avanços garantem uma escolha assertiva dos embriões. Sendo assim, pode ser necessário que menos embriões sejam implantados no útero, diminuindo, por exemplo, o risco de múltiplos bebês.

Óvulos congelados

É especialmente importante, para casais que desejam ter mais um de filho, questionar com o médico por quanto tempo os óvulos podem ficar congelados. Visto que esse procedimento ajuda a economizar tempo e dinheiro. “Em 2020, por exemplo, um bebê nasceu de um embrião congelado por 27 anos”, destaca o médico.

De acordo com o médico, isso é possível graças à técnica de vitrificação. Na qual os embriões, após serem submetidos a um processo de desidratação, são rapidamente congelados a uma temperatura de 196 °C negativos.

“Dessa forma, a qualidade do embrião é preservada, visto que não há formação de cristais de gelo ou danos celulares, o que faz com que sua sobrevivência ao descongelamento seja de 95%”, explica.

Custo

Por ser muito complexo, a fertilização in vitro possui um alto valor agregado. Sendo assim, segundo Rosa, a melhor maneira de saber o valor exato do procedimento é consultando um médico, que, após uma avaliação aprofundada, poderá dizer o custo exato da FIV.

