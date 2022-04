Porto Alegre Festa de São Jorge volta a ter procissão e missa sem limitação de público, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2022

A Festa de São Jorge vai reunir milhares de devotos em muitas celebrações e duas grandes procissões Foto: TripAdvisor A Festa de São Jorge vai reunir milhares de devotos em muitas celebrações e duas grandes procissões (Foto: TripAdvisor) Foto: TripAdvisor

Nos dias 23 e 24 de abril de 2022, Porto Alegre terá a primeira grande festa religiosa presencial da cidade depois do início da pandemia. A Festa de São Jorge vai reunir milhares de devotos em muitas celebrações e duas grandes procissões. A paróquia localizada na Av. Bento Gonçalves, 2948, no Bairro Partenon, preparou uma programação religiosa e social com festejos populares.

No dia 23 de abril, as atividades iniciam às 6h com a abertura da Igreja. Às 6h30min, será rezada a primeira missa, que se segue a cada hora até às 18h30min. Às 19h30min, acontece a Procissão Luminosa pelas ruas e avenidas da Zona Leste, levando a imagem de São Jorge pedindo a proteção contra a violência e inspiração para a paz e o respeito à diversidade. Para a procissão luminosa a paróquia solicita que as pessoas levem flores e velas para realizar uma bela manifestação de fé.

No dia 24 de abril(domingo), às 9h, será celebrada a missa dominical seguida da Tradicional Procissão de São Jorge e bênção aos peregrinos. Após a procissão seguem o almoço e os festejos populares durante toda a tarde de domingo.

O Pároco da Paróquia São Jorge, Pe. Sérgio Belmonte destaca que neste ano o tema da festa “Com São Jorge, construir a Paz, cuidar da vida e incluir a Todos”, expressa a necessidade de estabelecer relações harmoniosas, promover os cuidados da saúde para a superação da pandemia, respeitar a diversidade e garantir a inclusão social com trabalho e renda para que todas as pessoas possam viver com dignidade. “São Jorge é um santo que acolhe a todas as pessoas, independente de profissão religiosa, origem e opção de vida”.

