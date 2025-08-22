Acontece Festejos Farroupilhas de 2025 ampliam a programação cultural

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Estão confirmadas pelo menos 120 atrações, com shows, apresentações e feiras, além dos mais de 230 piquetes Foto: Alex Rocha/Divulgação PMPA Foto: Alex Rocha/Divulgação PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com expectativa de receber cerca de dois milhões de visitantes, a organização dos Festejos Farroupilhas de 2025, em Porto Alegre, preparou uma intensa programação cultural. Estão confirmadas pelo menos 120 atrações, com shows, apresentações e feiras, além dos mais de 230 piquetes. O evento ocorre entre os dias 1º e 21 de setembro, no Acampamento Farroupilha do Parque da Harmonia (Parque Maurício Sirotsky Sobrinho), com entrada gratuita.

Música, dança, trova, chula, instrumental, pajadas, declamação, entre outros, ocuparão os dois palcos principais montados exclusivamente para os 21 dias do evento, homenageando os grandes nomes precursores do nativismo gaúcho: o poeta “payador” Jayme Caetano Braum (1924-1999) e o compositor, poeta e apresentador de televisão Nico Fagundes (1934-2015).

Além do tradicional churrasco assado nos piquetes – no ano passado foram registradas 400 toneladas – o acampamento promoverá feiras de artesanato, alimentação e de produtos da agricultura familiar. O público infanto-juvenil também está contemplado, com uma ciranda escolar com a presença de mais de 15 mil crianças e a mostra competitiva de interpretação musical para crianças e adolescentes.

Protagonismo negro

Com a participação de mais de 80 artistas, ganha destaque neste ano o espetáculo cênico-musical “Romance da Tafona – Da paixão à libertação”, baseado na famosa canção homônima de autoria de Luiz Carlos Borges e Antônio Carlos Machado. A trama central acompanha o amor entre dois jovens negros escravizados, que são separados mas que se reencontram décadas depois já em liberade.

O enredo é ficcional, ambientado em uma fazenda no interior de Pelotas, no ano de 1838, mas traz à luz lideranças intelectuais negras da vida real que marcaram a luta abolicionista – como a romancista Maria Firmina dos Reis, o engenheiro André Rebouças, o político José do Patrocínio e o escritor Machado de Assis. Serão duas apresentações no Palco Jayme Caetano Braun, no dia 5, às 21h, e dia 6, às 20h30.

Homenagens e cinema

A programação cultural acompanha ainda o tema escolhido para a 43ª edição dos Festejos Farroupilhas: “Ondas curtas para uma história longa – o centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa”. Darcy, primogênito de 11 irmãos, foi o primeiro integrante da família Fagundes a alcançar o sucesso entre o público gaúcho, desempenhando papel marcante na história da comunicação no Rio Grande do Sul, com grande contribuição para a popularização do regionalismo gaúcho.

Declamador, poeta e ator, esteve à frente do programa Grande Rodeio Coringa, na Rádio Farroupilha, entre 1955 e 1970, e trabalhou também na Rádio Gaúcha e TVE, entre outras emissoras. A trajetória de sua vida poderá ser conferida durante a exibição do documentário Darcy Fagundes, Meu Famoso Pai Desconhecido, dirigido por Luciane Fagundes (filha de Darcy).

Estrutura

O Acampamento Farroupilha ocupa uma área de 100 mil metros quadrados do parque e conta com estrutura adaptada para garantir acessibilidade. Este ano, o patrono é o tradicionalista Rene Barbachan, um dos pioneiros no acampamento. A realização dos Festejos Farroupilhas é da Prefeitura de Porto Alegre e Secretaria Municipal da Cultura, em parceria com a empresa GAM3, concessionária do parque.

Shows Pampeanos

Como faz em todos os anos, a Rede Pampa marca presença na programação cultural com os Shows Pampeanos. A iniciativa é realizada nas dependências do Centro Cultural Rede Pampa, junto à Casa da Pampa dentro do Acampamento Farroupilha e traz apresentações de artistas, músicos e cantores dos diversos recantos gaúchos, das Missões ao extremo Sul, para completar as opções de lazer e diversão durante o evento. As atrações começam dia 13 e seguem firmes durante as tardes até o dia 21, último dia dos festejos.

Confira as apresentações dos Shows Pampeanos na Casa da Pampa no Acampamento Farroupilha:

Dia 13/09

MURIELZINHO (15h às 16h)

JAISON E ESTHEVAN LIMA (16h15 às 17h15)

QUARTETO CANTO SERRANO (17h15 às 18h15)

Dia 14/09

MARCO LIMA (15h às 16h)

CHARLES ARCE (16h15 às 17h15)

PAQUITO & JÓIA (17h15 às 18h15)

Dia 15/09

SU PAZ (15h às 16h)

DANIEL HACK E OS GAÚCHOS LÁ DE FORA (16h15 às 17h)

GRUPO BARBICACHO e FANDANGO DA LIBERDADE OURO DO SUL (17h15 às 18h)

Dia 16/09

DE LIMA E LENINHA (15h às 16h)

BETINHO E CARLOS EDUARDO (16h às 17h15)

Dia 17/09

GRUPO QUERO-QUERO (15h às 16h)

JARI TERRES (16h15 às 17h15)

Dia 18/09

CANTADOR DENIS IAROS (15h às 16h)

MARCELO OLIVEIRA (16h15 às 17h15)

Dia 19/09

PEPEU GONÇALVES (15h às 16h)

NENITO SARTURI EGRUPO MANANCIAL (16h15 às 17h15)

Dia 20/09

FOFA NOBRE E GRUPO (15h às 16h)

GRUPO FUNDO DE CAMPO (16h15 às 17h15)

Dia 21/09

PAULLO COSTA E GRUPO ISTO e É RIO GRANDE (15h às 16h)

ADRIANO MACEDO E GRUPO e LOKO DE GAÚCHO (16h15 às 17h15)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/festejos-farroupilhas-2025-ampliam-programacao/

Festejos Farroupilhas de 2025 ampliam a programação cultural

2025-08-22