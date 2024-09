Economia Festejos Farroupilhas movimentam o comércio em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2024

Os itens mais procurados são: bota, cuia de chimarrão, bombacha, faca e pilcha Foto: Divulgação Os itens mais procurados são: bota, cuia de chimarrão, bombacha, faca e pilcha. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os Festejos Farroupilhas estão movimentando o comércio em Porto Alegre. Segundo pesquisa realizada com lojistas de artigos gauchescos na Capital, 43% dos entrevistados consideram o movimento de alto a moderado.

Os demais ainda aguardam uma melhora no fluxo de consumidores em seus estabelecimentos. O levantamento, feito pelo Sindilojas Porto Alegre, aponta que 30% dos lojistas acreditam que vão manter as vendas iguais ao mesmo período de 2023. Para 28,3%, as vendas serão superiores neste ano e, para 25%, elas devem diminuir. Os demais entrevistados não souberam responder.

A expectativa no acréscimo das vendas é de 18% para os que responderam que imaginam um aumento no movimento. O tíquete médio gasto com acessórios tradicionalistas foi estimado em R$ 282. Os produtos mais procurados são: bota (35%), cuia de chimarrão (21,7%), bombacha (21,7%), faca (16,7%) e pilcha (15%).

“A tradição ajuda, já que mexe com o emocional das pessoas. E, para que o comércio seja realmente impactado de forma positiva, é necessário cuidar da apresentação dos produtos específicos ligados ao tradicionalismo gaúcho na vitrine das lojas e ter atenção à qualidade no atendimento e cordialidade com o cliente. Com isso, as vendas devem ser boas, indo ao encontro da expectativa positiva dos lojistas”, disse o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva.

Questionados se perceberam nas pessoas o aumento do sentimento “orgulho de ser gaúcho” após as enchentes de maio, 51,7% dos lojistas disseram que “sim”, 38,3% afirmaram que “não” e 10% não souberam responder.

