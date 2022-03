Rio Grande do Sul Festival de Balonismo de Torres será realizado de 14 a 24 de abril

Por Redação O Sul | 16 de março de 2022

Secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini, o prefeito de Torres, Carlos Souza, a primeira-dama Susi Souza, o deputado Ernani Polo, o presidente da Câmara do município, Rafael Elias, e o secretário de Turismo de Torres, Fernando Nery Foto: O Sul Secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini, o prefeito de Torres, Carlos Souza, a primeira-dama Susi Souza, o deputado Ernani Polo, o presidente da Câmara do município, Rafael Elias, e o secretário de Turismo de Torres, Fernando Nery. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

A 32ª edição do Festival Internacional de Balonismo será realizada de 14 a 24 de abril em Torres, no Litoral Norte gaúcho. O evento foi lançado oficialmente na terça-feira (15), no Cais Embarcadero, em Porto Alegre.

Mais de 60 balões competitivos de diferentes países e cinco shows nacionais estão entre as atrações do festival, que ocorrerá no Parque Odilo Webber Rodrigues. O evento também terá a participação de balões em formatos especiais, além dos tradicionais.

Os shows nacionais serão de Vitão e Matuê, Luan Santana, Michel Teló e Turma do Pagode. Em razão da pandemia de coronavírus, o festival não ocorreu em 2020 e 2021.

