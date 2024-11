Acontece Festival GP Bento Gonçalves 2024 terá atrações de cultura e gastronomia, além da tradicional corrida de cavalos

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Realizado pelo Jockey Club do Rio Grande do Sul, o evento acontece no dia 10 de novembro, a partir das 13h, no Hipódromo do Cristal Foto: Ricardo Rimolli Foto: Ricardo Rimolli

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Jockey Club do Rio Grande do Sul apresenta, no dia 10 de novembro, o Grande Prêmio Bento Gonçalves, a mais importante prova brasileira para cavalos da raça puro-sangue inglês de corrida, disputada exclusivamente em pista de areia. Criada em 1909, em homenagem ao líder farroupilha, a competição de turfe é considerada a mais importante da categoria no país, sendo comparada a grandes prêmios internacionais pela exigência de resistência e estratégia.

O evento esportivo será realizado no Hipódromo do Cristal, na av. Diário de Notícias, nº 750, em Porto Alegre, a partir das 13h. Além da corrida principal, que acontece às 17h, com percurso de 2.400 metros, neste ano, o público poderá aproveitar o Festival GP Bento Gonçalves, repleto de atrações e experiências que unem cultura e gastronomia à adrenalina das corridas de cavalos – serão 10 no decorrer da tarde. Tudo isso com uma vista privilegiada do pôr do sol sobre o Guaíba.

O festival contará com uma exposição, organizada pela Galeria Bublitz, que apresentará dez pinturas do artista gaúcho Marcelo Hubner, o qual estará pintando ao vivo no local. Além disso, a mostra incluirá 100 tapetes orientais feitos à mão em lã, originários do Irã, antiga Pérsia, Índia, Paquistão e Turquia. A expo ficará localizada no corredor que leva ao Salão Preto, onde o restaurante Pampa Jockey servirá um almoço com cardápio diversificado ao preço de R$ 80 por pessoa, mediante reserva.

Durante o evento, o Salão Amarelo receberá um Sunset de nove horas de duração, das 13h às 22h, com coquetel, open bar premium, estações de drinks e caipirinhas. A trilha sonora ficará por conta dos DJs Gabriel R, Lucca, Graeff e Bruna. Os ingressos exclusivos para Sunset estão à venda no Uniticket.

Na área externa do Jockey, o público poderá desfrutar de cinco opções de food trucks, incluindo Choripaneira, Churras do Batata, Senhora Churros, Komlub Doceria e Sorveteria 35, além de uma Área Kids com diversos brinquedos como tobogã, ⁠camas elásticas e ⁠piscina de bolinhas. Outra atração será uma exibição de carros antigos, promovida pelo grupo Carros de Eventos, com cerca de 30 veículos históricos de diversas marcas, incluindo modelos icônicos como Ford Rot, Fuscas, Kombis, entre outros clássicos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/festival-gp-tera-atracoes-cultura-gastronomia/

Festival GP Bento Gonçalves 2024 terá atrações de cultura e gastronomia, além da tradicional corrida de cavalos

2024-10-31