Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2024

Os irmãos Erielso, Juarez e João Valduga e filhos estão à frente da vinícola de Bento Gonçalves (RS). Foto: Divulgação Casa Valduga Os irmãos Erielso, Juarez e João Valduga e filhos estão à frente da vinícola de Bento Gonçalves (RS). (Foto: Divulgação Casa Valduga) Foto: Divulgação Casa Valduga

A Casa Valduga, localizada em Bento Gonçalves (RS) é a primeira vinícola brasileira a conquistar um lugar na lista World’s Best Vineyards, como uma das 100 melhores vinícolas para visitar no mundo, um feito que representa um marco significativo para o setor no país e eleva o nível de excelência do enoturismo nacional.

Para chegar até este momento, é preciso recordar a história da chegada da família Valduga ao Brasil, em 1875. Vindos da cidade de Rovereto, ao norte da Itália, os imigrantes trouxeram na mala a paixão pelo vinho e o desejo de prosperar. Foi assim que cultivaram os primeiros parreirais no coração do que hoje é o Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha.

Com a ajuda dos filhos, o casal Luiz e Maria Valduga aliou tradição e tecnologia para modernizar a elaboração de vinhos finos. E o resultado não poderia ser outro: a Casa Valduga está entre as marcas líderes do Brasil, transformando-se no Grupo Famiglia Valduga, reconhecido internacionalmente pela qualidade dos seus produtos e pelos prêmios conquistados.

Segundo Eduardo Valduga, superintendente do Grupo, três pilares essenciais guiam a empresa: relacionamento, sentimento de pertencimento e visão global. “Acreditamos profundamente no relacionamento que cultivamos entre nossos colaboradores e a empresa. Valorizamos a troca de ideias e o apoio mútuo, pois sabemos que juntos podemos alcançar resultados extraordinários. Além disso, estamos sempre em busca de promover um forte sentimento de pertencimento dentro do grupo. Queremos que cada membro da nossa equipe se sinta parte da nossa história, com suas contribuições sendo reconhecidas e valorizadas.”

O superintendente do Grupo Famiglia Valduga segue destacando os pilares que norteiam a empresa: “O sentimento de pertencimento fortalece nossa identidade e aumenta a paixão pelo que fazemos, resultando em um trabalho mais engajado e verdadeiro. Temos um objetivo claro e inspirador: queremos nos tornar o grupo econômico do segmento mais importante do Brasil e do mundo. Essa meta nos impulsiona a inovar constantemente, a buscar a excelência em cada um de nossos produtos e serviços e a construir uma presença significativa no cenário global. Queremos ser importantes não apenas para o mundo, mas para cada pessoa que fizer parte da jornada da Famiglia Valduga, fazendo com que cada um se sinta valorizado e essencial em nossa história”, finaliza Eduardo Valduga.

