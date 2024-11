Acontece Diretora da Rede Pampa e da Rádio Grenal, Marjana Vargas é painelista em debate sobre o futuro da cobertura esportiva

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2024

A jornalista foi a primeira mulher no Rio Grande do Sul a atuar no jornalismo esportivo, a partir de 1991. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Com o tema “O futuro da cobertura esportiva”, o Núcleo de Estudos de Rádio (NER) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul promove nesta ça-feira (05), das 8h30 às 11h30, o 2º NER Debate. O evento acontece no auditório 1 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS (Fabico), em Porto Alegre.

A diretora da Rede Pampa e da Rádio Grenal, Marjana Vargas, será painelista no evento. Com 33 anos de experiência em comunicação, Marjana foi a primeira mulher no Rio Grande do Sul, e uma das primeiras no Brasil, a atuar no jornalismo esportivo realizando reportagens diárias sobre os times de futebol da capital gaúcha, Grêmio e Internacional, a partir de 1991.

Também estarão presentes no evento representantes dos principais veículos de comunicação do Rio Grande do Sul. A mediação do debate ficará a cargo do comunicador Carlos Guimarães, da Rádio Bandeirantes.

Coordenado pelo professor Luiz Artur Ferraretto e pela doutoranda Valesca Silva de Deus, o NER é um grupo de pesquisa certificado pela UFRGS junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ligado ao Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade.

As inscrições para o debate são gratuitas e os participantes receberão certificados.

2º NER Debate

Quando? de 2024, das 8h30 às 11h30.

Onde? Auditório 1 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (Fabico), Rua Ramiro Barcelos, 2.705, bairro Santana, Porto Alegre.

Como? Gratuito, mediante inscrição prévia no link https://doity.com.br/2-ner-debate-cobertura-esportiva

