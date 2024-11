Acontece Porto Alegre recebe maior feira de inovação e negócios em saúde do Sul do Brasil em novembro

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2024

Segunda edição da Health Meeting ocorre entre os dias 11 e 13 de novembro, no Centro de Eventos da PUCRS. Foto: Olga Ferreira Foto: Olga Ferreira

Em alguns dias, o Rio Grande do Sul receberá a maior feira de inovação e negócios em saúde do Sul do Brasil. A Health Meeting – Business & Innovation chega à sua segunda edição entre os dias 11 e 13 de novembro, no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre, com a expectativa de ter mais de 15 mil visitantes em três dias de palestras, congressos científicos e networking.

Em um espaço de mais de 5.600 m², estarão presentes mais de 250 marcas com exposição de produtos e serviços de todo o país. A feira contará também com cerca de 20 eventos simultâneos, que ocuparão vários auditórios da PUCRS, trazendo especialistas nacionais e internacionais para debater o futuro da saúde.

“O Rio Grande do Sul é um polo de qualidade em saúde, com instituições, profissionais e universidades de ponta. Na Health Meeting, vamos conectar todas essas forças, em favor de novos negócios e uma assistência ainda melhor para a população”, enfatiza Gilmar Dalla Roza, CEO da feira.

Entre os eventos, destaque para o 2º Fórum de Gestão, na segunda-feira (11), que reunirá executivos de alguns dos principais hospitais do país. A atividade será realizada em conjunto com a Agenda Executiva em Saúde, liderada pelo CEO do Hcor (SP), Fernando Torelly. Outro destaque é o 5º Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar, que terá a presença de especialistas da Mayo Clinic, dos Estados Unidos, considerado o melhor hospital do mundo.

Em parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, estará na feira o espaço “Hospital do Amanhã”, que apresentará as mais avançadas tecnologias em assistência à saúde, trazendo uma visão única e interativa sobre o futuro dos atendimentos hospitalares.

Outro destaque é o Palco Inovação, que receberá a batalha das startups: 12 negócios vão apresentar suas soluções inovadoras para a saúde para uma banca de especialistas. A vencedora receberá um investimento de R$ 200 mil da VENTIUR Aceleradora, valor que pode chegar a R$ 1 milhão com co-investimento da rede da aceleradora.

A Health Meeting tem visitação gratuita para o espaço de exposição e está com inscrições abertas para os diferentes eventos científicos. Para mais informações, acesse www.hmbrasilfeiras.com.br.

PROGRAMAÇÃO

SEGUNDA-FEIRA (11)

Palco principal (Prédio 40 da PUCRS)

• 8h15: abertura da feira

• 8h30 às 17h45: 2º Fórum de Gestão / 10º Workshop da Agenda Executiva em Saúde (palco principal)

• 11h: Solenidade de abertura (palco principal)

Palco Inovação (Prédio 40 da PUCRS)

• 10h às 18h: Palestras, classificatórias da Batalha de Startups e pitches

Prédio 40

• 8h30 às 12h: Fórum Respira RS da Educare

• 13h30 às 16h50: Fórum de Saúde Mental da Educare

• 15h às 17h50: Treinamento em higienização hospitalar da Bralimpia

Prédio 41

• 8h às 18h: 5º Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar

Prédio 9

• 8h15 às 12h10: 5ª Jornada de Hotelaria Hospitalar do SINDIHOSPA

Prédio 11

• 8h15 às 17h15: 8ª Jornada de Estudos sobre Processamento de Produtos para Saúde e 4ª Jornada de Estudos em Endoscopia do SINDIHOSPA

TERÇA-FEIRA (11)

Palco principal (Prédio 40 da PUCRS)

• 8h30 às 17h25: 2º Fórum de Inovação

Palco Inovação (Prédio 40 da PUCRS)

• 10h às 18h: Palestras e pitchs

Prédio 40

• 9h às 12h: Health Law Meeting do RMMG Advogados

• 15h às 17h50: Treinamento em higienização hospitalar da Bralimpia

• 17h30 às 19h: 1º Simpósio da Associação dos Médicos do Hospital São Lucas da PUCRS

Prédio 41

• 8h às 18h: 5º Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar

Prédio 9

• 8h15 às 17h30: 4ª Jornada de Controle e Prevenção de Infecção do SINDIHOSPA

Prédio 11

• 8h15 às 17h40: 9ª Jornada de Farmácia Hospitalar do SINDIHOSPA

• 13h50 às 18h: Oftalmo Meeting do Hospital Banco de Olhos

QUARTA-FEIRA (13)

Palco principal (Prédio 40 da PUCRS)

• 8h30 às 13h10: Tendências em Gestão de Pessoas para as Lideranças da Saúde

• 13h30: Premiação da Batalha de Startups

Palco Inovação (Prédio 40 da PUCRS)

• 10h às 16h30: Palestras, final da Batalha de Startups e pitches

Prédio 40

• 8h15 às 17h: 3º Encontro da Cadeia de Suprimentos de Saúde do SINDIHOSPA

Prédio 9

• 9h30 às 17h30: 1º Simpósio de Pesquisa Clínica do Instituto Ceos

Prédio 11

• 8h30 às 18h30: 4ª Jornada de Segurança do Paciente da Safety4Me

• 8h às 18h: 2ª Jornada de Saúde e Segurança do Trabalho do SINDIHOSPA

Sobre a Health Meeting

A Health Meeting Business & Innovation é a principal feira internacional de saúde na região Sul do Brasil. Realizada no prédio 40 da PUCRS, a HM24 terá uma área de 5.600m² de pavilhão para exposição e mais cinco auditórios com capacidade para mais de 1.500 congressistas. A feira é realizada em parceria com o SINDIHOSPA (Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre).

A HM reúne executivos, gestores e demais profissionais com o objetivo de estabelecer novos negócios e acompanhar as transformações da área da saúde. Seu propósito é fortalecer o setor, promovendo o conhecimento, impulsionando negócios e proporcionando acesso às últimas tecnologias. Tudo isso apoiado em quatro pilares fundamentais: convergência, inovação, conhecimento e sustentabilidade. Saiba mais em https://www.hmbrasilfeiras.com.br/.

