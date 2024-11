Acontece Com números recordes, Convenção AGAS movimenta R$ 26 milhões em negócios

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2024

Encontro encerrou com volume recorde de participantes e de negócios realizados. Foto: Divulgação/AGAS Encontro encerrou com volume recorde de participantes e de negócios realizados. (Foto: Divulgação/AGAS) Foto: Divulgação/AGAS

Consolidada como uma feira de negócios que reúne anualmente varejistas e fornecedores de produtos e equipamentos no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, às vésperas da alta temporada, a 60ª Convenção Regional de Supermercados, realizada pela Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), em Tramandaí, nos dias 29 e 30 de outubro, promoveu debates sobre a transformação da região, oportunizou qualificação e encerrou com volume recorde de participantes e de negócios realizados.

Ao longo dos dois dias, dezenas de palestrantes e painelistas levaram oficinas e capacitação aos 6,3 mil visitantes, que fecharam negócios na casa dos R$ 26,3 milhões junto aos 158 expositores. O resultado positivo marca a restruturação do evento, que neste ano passou a ocupar, pela primeira vez, dois pavilhões do Centro de Eventos de Tramandaí.

“Somos incentivadores e entusiastas da região litorânea há mais de três décadas, sabendo do potencial de desenvolvimento das praias. Os supermercados, com seu engajamento social e comunitário e com a sua capacidade de empregabilidade e abastecimento, foram e continuam sendo molas-propulsoras deste desenvolvimento”, explica o presidente da AGAS, Antônio Cesa Longo, que citou o crescimento demográfico das cidades litorâneas durante a solenidade de abertura.

Ainda na cerimônia, o prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, recebeu uma homenagem da Associação pelo empenho em garantir melhores condições para a realização da Convenção ao longo de sua gestão. “Neste ano expandimos a feira para dois pavilhões, e em 2025 certamente ocuparemos também o terceiro prédio, recém-construído pela Prefeitura”, antecipa o diretor da AGAS em Imbé, José Reni dos Santos. Além dele, participaram diretamente da organização e divulgação do evento outros dois diretores da entidade na região, os supermercadistas Ugo Dalpiaz e Cesion Pereira.

Ampliada, a feira de negócios reuniu 158 expositores de produtos, equipamentos e serviços para o varejo, a AGAS franqueou as inscrições para comerciantes de todos os segmentos compradores, como representantes de hotéis, bares, restaurantes e farmácias, entre outros. Entre os expositores, destacaram-se empresas dos ramos de alimentos, máquinas e de bebidas – esta, uma das categorias de produtos que mais crescem em vendas no período do veraneio.

Com o apoio da Nota Fiscal Gaúcha, que avaliza e credibiliza o processo, a AGAS sorteou um automóvel Fiat Mobi zero quilômetro, ao final da feira, entre os visitantes que efetuaram pelo menos R$ 1.000,00 em compras juntos aos estandes. Mais de 23 mil cupons concorreram na iniciativa – o ganhador foi o Jajá Supermercados, de Osório. “É uma ação que movimenta muito os estandes e evita que os negócios nasçam na Convenção e se concretizem somente após o evento. Para concorrer ao carro, os compradores antecipam o fechamento de negócios e criam grande expectativa para o sorteio”, elogia Cesion Pereira.

Programação

A principal atração da 60ª Convenção Regional de Supermercados foi a palestra do ex-jogador Paulo César Tinga, que reuniu centenas de pessoas na manhã de quinta-feira (30) para falar sobre A importância do trabalho em equipe. Com seu exemplo de vida, Tinga pontuou a necessidade da dedicação em todas as iniciativas e a atenção às escolhas nas tomadas de decisão do cotidiano.

Na sequência, o vice-presidente e comunicador da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, mediou o painel “Transforma RS”, que reuniu algumas das maiores lideranças do Litoral para debater as modificações estruturais que são centrais para o desenvolvimento da região.

Participaram do painel o secretário de Turismo do RS, Ronaldo Santini; o senador Luis Carlos Heinze; o idealizador do movimento “Decola Litoral”, Fabiano Brogni; o diretor comercial do Grupo Pessi, Leo Albino; a diretora-presidente da Corsan, Samanta Takimi; o diretor do Procon RS, Rainer Grigolo; o sócio-diretor da BrainEnergy, Telmo Magadan; e os diretores da AGAS, Antonio Romacho e Cesion Pereira.

“Foi um painel histórico e de grande importância para as futuras tomadas de decisão da região. Há décadas sonhamos com a transformação que está acontecendo agora no Litoral, e esta realização precisa ser acompanhada de mudanças estruturais que garantam a continuidade deste crescimento”, observa o presidente da AGAS. A Convenção contou ainda com diversas oficinas para gestores e colaboradores de supermercados com especialistas no setor, como os consultores Angelita Garcia e Henrique Oyarzabal, além de show da banda Tchê Guri no encerramento do primeiro dia.

A 60ª Convenção Regional de Supermercados também marcou a criação oficial do núcleo AGAS Mulher, que nasce com mais de 40 lideranças femininas do setor supermercadista gaúcho. Presidido pela porto-alegrense Agnes dos Passos, do Super Gauchão, o grupo promoverá integração e agendas sociais entre as mulheres do setor. “Fomos pioneiros em criar o prêmio da mulher supermercadista e a programação feminina na Expoagas, e temos a convicção de que o AGAS Mulher será um case para todo o Brasil, assim como o AGAS Jovem”, elogia Longo.

A próxima Convenção Regional da AGAS ocorrerá em abril, em Bento Gonçalves.

