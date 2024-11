Acontece Aplicativo de mobilidade Kovi amplia atuação na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2024

A capital gaúcha foi a primeira cidade a receber o serviço da startup, lançado no mês de setembro. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Lançado no dia 16 de setembro em Porto Alegre, o aplicativo de mobilidade Kovi ampliou sua área de atuação e desde a última semana passou a operar também nas cidades de Canoas, Cachoeirinha e Gravataí. A capital gaúcha foi a primeira cidade no país a receber o serviço da startup, especializada na locação de veículos sem necessidade de aprovação de crédito.

A decisão por entrar na concorrência com outras empresas de transporte por aplicativo se deu por conta da tragédia das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. “A Kovi nasceu para criar oportunidades para as pessoas dirigirem suas próprias vidas. Após tantos motoristas perderem seus carros, suas casas e ficarem desamparados com suas fontes de renda, decidimos ampliar o escopo de serviços, mesmo que conectados, permitindo aos profissionais alugarem veículos e também atuarem com mais segurança e condições”, afirma o fundador e presidente da Kovi, Adhemar Milani Neto.

São oferecidas duas categorias de corridas no aplicativo: a Kovi Econômico e a Kovi Monitorado. Ambas possuem soluções de segurança que avaliam critérios antes, durante e depois da corrida. Todas as viagens são monitoradas 24 horas pela Central de Segurança da organização e cobertas por seguro tanto para passageiros como aos motoristas. A categoria Kovi Monitorado conta com uma camada extra de segurança, pois por concentrar veículos alugados pela própria empresa, todos contam com rastreador veicular.

Além disso, os motoristas possuem botão de pânico na tela do app e podem contar com um time de pronta-resposta físico em caso de incidentes. Outro destaque sob o ponto de vista da segurança, é que os carros alugados pela Kovi possuem um sistema que acompanha a performance dos motoristas ao dirigir e que os coloca em avaliação, gerando uma nota e agregando mais segurança, monitoramento e, consequentemente, conforto aos passageiros.

“Lançamos em Porto Alegre com uma taxa mais baixa para os motoristas, valorizando e ouvindo ativamente eles, o que eles precisam, o que eles querem. A gente vê que os grandes players pararam de olhar para os motoristas. E queríamos trazer um player brasileiro que possa competir com os grandes. Porque hoje o dinheiro vai todo para fora. Uma empresa é americana, outra é chinesa, a outra é russa. E o dinheiro não fica no Brasil. A gente quer o dinheiro aqui, fazer a economia gerar mais aqui dentro”, explica o diretor de Business Development e responsável pela operação do aplicativo da Kovi, Pedro Gomes, que tem passagem pelas duas maiores companhias do setor.

Uma questão recorrente para os motoristas de aplicativo é a falta de clareza para entender a porcentagem cobrada pelas empresas em cada corrida. Os valores podem variar de 20% a até 60% nas marcas que dominam o mercado. Na Kovi, o valor foi padronizado para trazer clareza e segurança aos motoristas “É muito difícil para o motorista saber quanto ele vai ganhar por corrida. A gente está trazendo uma taxa de 15% fixa, realmente, sem surpresas”, confirma Pedro Gomes.

Para os passageiros, a startup tem oferecido corridas até 30% mais baratas que as concorrentes. “Olhamos bastante para os motoristas, mas também queremos trazer corridas mais econômicas para os passageiros. Para as pessoas que querem realmente gerar um impacto positivo. A gente pensa muito em gerar um impacto positivo, não só para o motorista ou passageiro, mas para a sociedade em geral”, explica o diretor da empresa.

Outra forma inovadora de obter ganhos aos condutores é a indicação de novos motoristas ou novos passageiros. Sempre que um profissional realiza uma indicação, ele ganha continuamente em cima de cada movimentação deste novo usuário na plataforma, seja dirigindo uma corrida ou então como viajante. “É mais um ponto que os motoristas terão de benefício para, além de engajar-se no recrutamento para expandir o aplicativo, lucrar continuamente pelo período de atividade da indicação, sem prazo de validade. Diferentemente da prática de mercado que se vê, com bonificações pontuais”, completa o presidente da Kovi, Adhemar Milani Neto.

A Kovi, atualmente, atua na locação de veículos em Porto Alegre, São Paulo e no México, somando uma frota de, aproximadamente, 20 mil carros. Considerando os resultados apresentados na capital gaúcha, o objetivo é expandir o aplicativo para São Paulo na sequência do projeto, sob os mesmos conceitos.

Sobre a empresa

A Kovi é uma startup brasileira que nasceu em 2018 com objetivo de apoiar a transformação da mobilidade urbana e ser referência no mercado de car-as-a-service (carro como um serviço) na América Latina. Formada por time de profissionais referenciados no mercado e com apoio de fundos de tecnologia e de investidores das principais startups do Brasil, a Kovi atualmente busca tornar o acesso a carros mais inclusivo, humano e eficiente através de tecnologia e inovação financeira. A frota própria de veículos é de aproximadamente 20 mil carros. Além disso, está presente no Brasil, em Porto Alegre e São Paulo, e na Cidade do México.

