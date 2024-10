Acontece Narrador Haroldo de Souza lança seu livro na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

"Adivinhe! Haroldo de Souza – A memória do narrador dos gaúchos – 50 anos de rádio no Rio Grande do Sul" mergulha na trajetória de um dos mais icônicos narradores do futebol brasileiro. (Foto: Reprodução)

Uma das vozes mais reconhecidas e respeitadas do futebol brasileiro e narrador da Rádio Grenal, Haroldo de Souza, está lançando seu livro na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, que inicia nesta sexta-feira (01). “Adivinhe! Haroldo de Souza – A memória do narrador dos gaúchos – 50 anos de rádio no Rio Grande do Sul”, da editora Melhorpubli, é um livro inspirador, que mergulha na trajetória de um dos mais icônicos narradores do futebol brasileiro, desde os seus primeiros passos no rádio até hoje, viajando por décadas de história do esporte e da comunicação.

Às vésperas de comemorar 80 anos de vida, no dia 10 de dezembro, Haroldo de Souza, o “Magrão”, segue comandando as jornadas esportivas da Rádio Grenal, da Rede Pampa, com sua narração vibrante e frases inesquecíveis que conquistaram diversas gerações de ouvintes e que para sempre será uma marca indelével na memória dos torcedores.

Além de reviver momentos emocionantes dos gramados, o livro explora o lado humano do comunicador, mostrando como sua paixão pelo futebol e pela comunicação moldaram uma vida repleta de conquistas, superações, resiliência e histórias fascinantes.

A sessão de autógrafos da obra será realizada no dia 12 de novembro, às 16 horas, na Praça da Alfândega, em Porto Alegre.

