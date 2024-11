Acontece Recuperação nos índices de educação e saúde será pauta no X Fórum Oportunidades da Economia

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2024

Debate que reunirá lideranças de diversos segmentos será realizado no dia 7 de novembro, no auditório do Ministério Público do RS. Foto: Divulgação/Agência Gov Foto: Divulgação/Agência Gov

A enchente que assolou o Rio Grande do Sul trouxe prejuízos inegáveis para a economia e o desenvolvimento do estado. Entretanto, para o médico e diretor dos Hospitais São Francisco, Santo Antônio e Nora Teixeira, Fernando Lucchese, a situação de setores essenciais para a vida dos gaúchos, como saúde e educação, já vinha piorando nas últimas décadas. Lucchese pretende abordar o resgate de índices melhores para as duas pastas durante o X Fórum Oportunidades da Economia segundo o Plano Rio Grande, que acontece no dia 7 de novembro, no auditório do Ministério Público do RS, em Porto Alegre.

“Eu não tenho dúvida que a enchente foi muito grave e trouxe um baque na economia, na vida da população. Mas muito antes disso, nós já vínhamos baixando nossos padrões de economia, nós vínhamos piorando nossa educação, nossa saúde, nós vínhamos tendo uma atividade descendente nas áreas principais do nosso Estado”, argumenta o médico.

Dentre os tópicos que Lucchese pretende abordar no debate junto aos painelistas está também a autoestima dos gaúchos, que, segundo o médico, vem caindo nos últimos 15 anos. “Eu vou trabalhar num território um pouco diferente do que os outros possam estar pensando. Eu quero de volta o Rio Grande de 15 anos atrás que nós tínhamos, de 20 anos atrás, onde nós estávamos nos três primeiros lugares de educação no país. Eu quero de volta o meu Rio Grande que superava Santa Catarina fantasticamente. Hoje, Santa Catarina está à nossa frente em tudo. O que aconteceu?”, reflete.

Lucchese debaterá estes e outros assuntos na 10ª edição do Fórum juntamente com os painelistas: Fernando Lemos, presidente do Banrisul; Ronaldo Santini, secretário do Turismo do RS; César Saut, vice-presidente da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros; Mauro Pilz, diretor da Reiter Log; Antonio Lacerda, diretor-geral da CMPC; Artur Lemos, secretário-chefe da Casa Civil; Cláudio Bier, presidente do Sistema FIERGS; Sergio Canova Junior, diretor da Partner at McKinsey & Company; Marjorie Kauffmann, secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS; Nei Manica, presidente da Cotrijal; e Fernando Postal, diretor de Desenvolvimento do Banrisul.

A abertura do Fórum será feita pelo governador Eduardo Leite. A apresentação ficará a cargo da comunicadora da TV Pampa Magda Beatriz e a mediação dos debates será conduzida pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, fará o encerramento do evento.

O X Fórum Oportunidades da Economia é uma iniciativa da Rede Pampa em parceria com Banrisul, Icatú e Rio Grande Seguros, e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. O evento no dia 7 de novembro contará com transmissão ao vivo pela Rádio Liberdade, pelo canal no Youtube da TV Pampa e pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br.

O evento é direcionado a prefeitos, secretários estaduais e municipais ligados ao desenvolvimento, tribunais de Contas, Justiça e Ministério Público, empresários do Trade Turístico, além de profissionais de imprensa e demais interessados no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. As inscrições são gratuitas e limitadas até o dia 6/11 também pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br.

