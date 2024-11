Acontece A Cortel apresenta a campanha “Transformando a Dor em Amor: Amor para Sempre” com programação especial para Finados

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2024

A iniciativa busca oferecer conforto, esperança e acolhimento às famílias, transformando a dor em uma homenagem. Foto: Edu Defferrari A iniciativa busca oferecer conforto, esperança e acolhimento às famílias, transformando a dor em uma homenagem. (Foto: Edu Defferrari) Foto: Edu Defferrari

Neste sábado (2), a Cortel realiza sua programação especial de Finados, com a temática “Transformando a Dor em Amor: Amor para Sempre”. Uma série de eventos acontecerão nos empreendimentos de Porto Alegre, São Leopoldo, Canoas, Cachoeirinha e Viamão. A iniciativa busca oferecer conforto, esperança e acolhimento às famílias, transformando a dor em uma homenagem duradoura em um espaço de resiliência e amor. A cada doação de 1kg de alimento (parceria com o Banco de Alimentos) os visitantes receberão uma rosa para homenagear a memória de quem deixou saudade.

A campanha conta com a participação do poeta Allan Dias Castro, que, por meio da websérie “Amor, para Sempre”, oferecerá acolhimento e reflexão. Em cada episódio, disponível nos canais oficiais do Grupo Cortel, o poeta explora temas de saudade e continuidade, em poesias dedicadas às famílias que enfrentam a perda, sejam elas decorrentes das recentes enchentes ou de outros momentos. Cada episódio é um abraço em palavras, proporcionando conforto e a certeza de que o amor é uma força constante.

Inspirada pela solidariedade que emergiu durante as enchentes de maio deste ano, os empreendimentos contarão com a Exposição Guarda-Chuvas, um convite para converter o sofrimento em força e a tristeza em esperança. Nesta instalação, a chuva, símbolo das dificuldades enfrentadas, se transforma em flores, representando o amor que floresce em meio aos desafios. É um manifesto da resiliência, inspirado na capacidade humana de se unir e ajudar nos momentos mais difíceis.

Criando um momento especial para a data, o Memorial Infinito é uma instalação em forma de circuito que simboliza o infinito, onde os visitantes podem ler poesias de Allan Dias Castro e deixar homenagens aos seus entes queridos, amarrando corações com os nomes de pessoas que permanecem vivas em sua memória. Este espaço foi criado para acolher a saudade e transformar a despedida em uma lembrança viva, repleta de paz e amor eterno. É uma homenagem à vida compartilhada e à certeza de que, enquanto houver memória e amor, a conexão será infinita.

Como parte da programação para a data, o público também terá acesso ao painel “Poesia, para Sempre”, com envelopes contendo poesias de Allan Dias Castro, que poderão ser retirados e levados para casa. Outro destaque é uma chuva de pétalas de rosa, que serão jogadas por um helicóptero em todos os empreendimentos do grupo localizados na região metropolitana (exceto em Poa). Além disso, a partir das 18h30, ocorrerá o Iluminando Memórias: quatro mil velas serão espalhadas pelo Crematório e Cemitério Saint Hilaire, em Viamão, com sequência de fogos de artifício.

Confira a programação

Programação Especial de Finados Cortel

Data: 2 de Novembro (sábado)

São Leopoldo – Aberto ao público

Crematório e Cemitério Ecumênico Cristo Rei – (Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3249 – São Leopoldo/RS)

09h30 – Celebração ecumênica

10h00 – Bênção saúde

10h30 – Missa

11h30 – Iluminando Memórias

12h00 – Chuva de pétalas

16h00 – Culto luterano

20h00 – Cinema ao ar livre, com filme: Aparecida, O Milagre

Durante o dia: Músico ao vivo, Exposição Forever/Diamante, Bênção pet e Espaço de adoção pet

Cachoeirinha

Crematório e Cemitério Memorial da Colina – (Av. Frederico Augusto Ritter, 6221 – Cachoeirinha/RS)

10h30 – Missa

14h00 – Encontro Reiki

15h00 – Encontro espiritualista com coral

16h00 – Chuva de pétalas

16h10 – Celebração crioula

17h00 – Iluminando Memórias

Durante o dia: Músico ao vivo, Exposição, Forever/Diamante, Espaço de reflexão e Espaço de adoção pet

Porto Alegre

Crematório Metropolitano e Cemitério São José – (Av. Professor Oscar Pereira, 584 – Azenha – Porto Alegre/RS)

10h – Celebração ecumênica

Durante o dia: Bênção da saúde, Exposição Luiza Fabiana, Arte Cemiterial e Músico ao vivo

Viamão

Crematório e Cemitério Saint Hilaire – (Av. Senador Salgado Filho, 2980 – Viamão/RS)

10h30 – Missa com bênção da saúde

16h00 – Encontro espírita

17h20 – Chuva de pétalas

17h30 – Missa

18h30 – Iluminando Memórias

Durante o dia: Músico ao vivo, Exposição e Forever/Diamante

Canoas

Crematório e Cemitério São Vicente – (Av Santos ferreira 3721 – Canoas/ RS)

9h30 – Missa com Bispo

10h30 – Iluminando Memórias

11h – Chuva de pétalas

11h15 – Encontro Espírita com Coral

14h – Dinâmica Sistêmica e Reiki

15h – Missa Crioula

16h30 – Missa Padre Diego

Durante o dia: Músico ao vivo, Exposição, Forever/Diamante e Benção Pet e Espaço de adoção pet.

