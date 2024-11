Acontece X Fórum Oportunidades da Economia tratará da desburocratização para atrair investimentos

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2024

Assunto será abordado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo, durante os debates no dia 7 de novembro. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A 10ª edição do Fórum Oportunidades da Economia segundo o Plano Rio Grande colocará grandes lideranças estaduais dos setores público e privado para debater dificuldades, avanços e possibilidades para o cenário econômico do Rio Grande do Sul no pós-enchente. Mas um dos assuntos que será abordado vem de antes da catástrofe climática. Trata-se da desburocratização da máquina pública gaúcha para facilitar a atração de investimentos no Estado.

Quem promete trazer o tópico à tona é o secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Ernani Polo. Segundo ele, muito tem sido feito nos últimos anos para que o Estado possa evoluir nesse sentido e atrair grandes investimentos. Os resultados começam a aparecer como, por exemplo, o aporte de 24 bilhões feito pela multinacional chilena de celulose CMPC, o maior da história do Rio Grande do Sul no setor privado.

“Nós estamos reativando o Conselho Estadual de Desburocratização para que tenhamos um Estado cada vez com menos burocracia, com mais facilidade e mais segurança jurídica para quem quer empreender. Temos um grande potencial aqui no Rio Grande do Sul. Então o trabalho tem sido esse, um esforço muito intenso, um trabalho conectado entre o poder público e as entidades do setor privado para que possamos ganhar mais força, mais tração na reconstrução do Estado e também na consolidação e atração de investimentos”, explica Ernani Polo.

X Fórum Oportunidades da Economia segundo Plano Rio Grande

O X Fórum Oportunidades da Economia é uma iniciativa da Rede Pampa em parceria com Banrisul, Icatú e Rio Grande Seguros, e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. O evento acontece no dia 7 de novembro, no auditório do Ministério Público do RS, a partir das 14h. A Rede Pampa fará uma ampla cobertura dos debates, com transmissão ao vivo pela Rádio Liberdade, pelo canal no Youtube da TV Pampa e pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br.

Dentre os painelistas confirmados estão: o presidente do Banrisul, Fernando Lemos; o secretário do Turismo do RS, Ronaldo Santini; o vice-presidente da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros, César Saut; o diretor dos hospitais São Francisco, Sto Antônio e Nora Teixeira, Fernando Lucchese; o diretor da Reiter Log, Mauro Pilz; diretor-geral da CMPC, Antonio Lacerda; o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos; o presidente do Sistema FIERGS, Cláudio Bier; o diretor da Partner at McKinsey & Company, Sergio Canova Junior; a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, Marjorie Kauffmann; o presidente da Cotrijal, Nei Manica; e o diretor de Desenvolvimento do Banrisul, Fernando Postal.

A abertura do Fórum será feita pelo governador Eduardo Leite. A apresentação ficará a cargo da comunicadora da TV Pampa Magda Beatriz e a mediação dos debates será conduzida pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, fará o encerramento do encontro.

O evento é direcionado a prefeitos, secretários estaduais e municipais ligados ao desenvolvimento, tribunais de Contas, Justiça e Ministério Público, empresários do Trade Turístico, além de profissionais de imprensa e demais interessados no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. As inscrições são gratuitas e limitadas até o dia 6/11 também pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br.

* Por supervisão de: Debates

