Acontece Painelistas destacam importância do X Fórum Oportunidades da Economia

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Presente no Fórum realizado durante a Expointer, o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, participará novamente dos debates no dia 7 de novembro. Foto: Thales Silva / Especial O Sul Foto: Thales Silva / Especial O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na próxima quinta-feira (7) será realizada a 10ª edição do Fórum Oportunidades da Economia, no auditório do Ministério Público do Estado. Desta vez, o evento será focado especialmente no Plano Rio Grande, programa de Reconstrução, Adaptação e Resiliência Climática do Rio Grande do Sul, que propõe medidas para atenuar os impactos causados pelas enchentes de 2024. Grandes lideranças do setor público e privado estarão presentes no debate, que vem ganhando espaço nos discursos dos painelistas conforme a data se aproxima.

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, destaca a tradição da Rede Pampa em promover debates com foco no desenvolvimento do Estado: “o trabalho que o Grupo Pampa faz, com muita eficiência, apoiando o desenvolvimento do nosso Estado é muito importante. Nós estamos com uma expectativa muito positiva. Já é um evento tradicional essa parceria da Rede Pampa com o Governo do Estado, com o Banrisul e com o setor empresarial, para que a gente possa trabalhar e fazer com que o nosso Rio Grande seja reconstruído de uma forma ainda melhor”, comenta o secretário, que será responsável pelo encerramento do evento.

O X Fórum Oportunidades da Economia é uma iniciativa da Rede Pampa em parceria com Banrisul, Icatu e Rio Grande Seguros, e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. O evento acontece no dia 7 de novembro, no auditório do Ministério Público do RS, a partir das 14h. A Rede Pampa fará uma ampla cobertura dos debates, com transmissão ao vivo pela Rádio Liberdade, pelo canal no Youtube da TV Pampa e pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br.

“Bom, primeiro que o futuro da economia gaúcha não tem como ser diferente, passa pelo desenvolvimento. E nós precisamos aprofundar esses debates no Fórum. Ao longo do ano nós temos mais oportunidades de discutir através dessas iniciativas. Então o Fórum é primordial. Primordial à medida que a gente avança nas políticas públicas e é importante também escutar todas as partes envolvidas, desde a classe política, que está trabalhando e gestionando com as políticas públicas, até a classe empresarial, que está na ponta, empreendendo”, afirma o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, que estará entre os painelistas no dia 7 de novembro.

Além do X Fórum Oportunidades da Economia, a Rede Pampa também promoveu neste ano o VII Fórum Soluções para Economia Gaúcha, durante a Expointer, com foco na retomada do Estado logo após as enchentes. Os dois eventos fazem parte do projeto RS Sustentável, que há 14 anos coloca lideranças gaúchas para debater assuntos atuais e de grande relevância para o Rio Grande do Sul.

“Uma discussão dessa grandeza, onde há uma ativação de ideias, de sugestões trazidas por diversos setores, só pode sair coisa boa, nunca se sai menor do que se entrou. Temos que aproveitar muito essa experiência, todas essas pessoas que estão levando oportunidades, levando quem sabe até transformações na forma como a gente vem realizando as nossas atividades. Não deixa de ser uma oportunidade para que novos cases surjam, para que novas oportunidades surjam dentro do Estado”, destaca o secretário do Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, que também é presença confirmada no X Fórum.

Além de Lemos e Santini, compõem o time de painelistas: o presidente do Banrisul, Fernando Lemos; o vice-presidente da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros, César Saut; o diretor dos hospitais São Francisco, Sto Antônio e Nora Teixeira, Fernando Lucchese; o diretor da Reiter Log, Mauro Pilz; diretor-geral da CMPC, Antonio Lacerda; o presidente do Sistema FIERGS, Cláudio Bier; o diretor da Partner at McKinsey & Company, Sergio Canova Junior; a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, Marjorie Kauffmann; o presidente da Cotrijal, Nei Manica; e o diretor de Desenvolvimento do Banrisul, Fernando Postal.

A abertura do Fórum será feita pelo governador Eduardo Leite. A apresentação ficará a cargo da comunicadora da TV Pampa Magda Beatriz e a mediação dos debates será conduzida pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto.

O evento é direcionado a prefeitos, secretários estaduais e municipais ligados ao desenvolvimento, tribunais de Contas, Justiça e Ministério Público, empresários do Trade Turístico, além de profissionais de imprensa e demais interessados no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. As inscrições são gratuitas e limitadas até o dia 6/11 pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/painelistas-destacam-importancia-do-x-forum/

Painelistas destacam importância do X Fórum Oportunidades da Economia

2024-11-03