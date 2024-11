Acontece Construir “pontes para o futuro” é o que sugere Fernando Lemos, presidente do Banrisul, ao X Fórum Oportunidades da Economia

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Lemos estará junto com o diretor de Desenvolvimento do Banrisul, Fernando Postal, nos debates que ocorrem nesta quinta-feira (7), a partir das 14h, no auditório do Ministério Público do RS. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma das falas mais aguardadas do X Fórum Oportunidades da Economia segundo o Plano Rio Grande é a do presidente do Banrisul, Fernando Lemos. Em entrevista prévia ao Jornal O Sul, ele ressaltou a importância do evento, que colocará frente a frente grandes nomes dos setores público e privado do Rio Grande do Sul, quinta-feira (7), no auditório do Ministério Público do Estado, a partir das 14h.

“Esse vai ser um Fórum especial, dado tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, com relação à tragédia ambiental, à enchente. Portanto, a gente tem a oportunidade de conversar sobre quais as pontes que nós vamos construir para o futuro do Estado, qual a tecnologia que nós vamos usar, quais os métodos, quais as oportunidades que vamos ter. Então, esse Fórum vai nos possibilitar um grande debate para que possamos ter uma visão mais ampla de tudo aquilo que aconteceu, mas sobretudo daquilo que nós podemos construir para o futuro do Rio Grande do Sul”, explica Lemos.

O presidente reforça o papel do banco gaúcho em fomentar a economia do Rio Grande do Sul por meio de financiamentos, investimentos e no relacionamento com empresas do setor comercial e industrial do Rio Grande do Sul. A força e o caráter trabalhador do povo gaúcho também são ressaltados por Lemos, principalmente no processo de retomada pós-enchente, que completa seis meses nesta segunda-feira (4).

“Nós ainda temos muitas dores do que aconteceu, mas a economia do Rio Grande do Sul, como nós temos um povo muito trabalhador e muito empreendedor, já se recuperou bastante. Ainda temos empresas e setores com dificuldades, sobretudo o setor do turismo, em razão do problema das estradas e também com o fechamento do aeroporto, que agora felizmente está de volta”, comemora o líder do Banrisul.

Ao lado de Fernando Lemos, estarão presentes no X Fórum Oportunidades da Economia: o secretário do Turismo do RS, Ronaldo Santini; o vice-presidente da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros, César Saut; o diretor dos hospitais São Francisco, Sto Antônio e Nora Teixeira, Fernando Lucchese; o diretor da Reiter Log, Mauro Pilz; diretor-geral da CMPC, Antonio Lacerda; o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos; o presidente do Sistema FIERGS, Cláudio Bier; o diretor da Partner at McKinsey & Company, Sergio Canova Junior; a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, Marjorie Kauffmann; o presidente da Cotrijal, Nei Manica; e o diretor de Desenvolvimento do Banrisul, Fernando Postal.

X Fórum Oportunidades da Economia segundo Plano Rio Grande

O X Fórum Oportunidades da Economia é uma iniciativa da Rede Pampa em parceria com Banrisul, Icatu e Rio Grande Seguros, e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. O evento acontece no dia 7 de novembro, no auditório do Ministério Público do RS, a partir das 14h. A Rede Pampa fará uma ampla cobertura dos debates, com transmissão ao vivo pela Rádio Liberdade, pelo canal no Youtube da TV Pampa e pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br.

A abertura do Fórum será feita pelo governador Eduardo Leite. A apresentação ficará a cargo da comunicadora da TV Pampa Magda Beatriz e a mediação dos debates será conduzida pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, fará o encerramento do encontro.

O evento é direcionado a prefeitos, secretários estaduais e municipais ligados ao desenvolvimento, tribunais de Contas, Justiça e Ministério Público, empresários do Trade Turístico, além de profissionais de imprensa e demais interessados no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. As inscrições são gratuitas e limitadas até o dia 6/11 também pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br.

