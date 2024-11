Acontece Comandante Militar do Sul, General Hertz faz visita institucional à Rede Pampa

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











"A agenda ficou apertada, mas não poderia deixar de vir agradecer", comenta o General Hertz ao lado do vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. Foto: Douglas Adams Foto: Douglas Adams

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (04), o Comandante Militar do Sul, General Hertz Pires do Nascimento, esteve na sede da Rede Pampa de comunicação para uma visita institucional ao grupo, em especial ao vice-presidente Paulo Sérgio Pinto.

Segundo ele, visitar amigos, grandes nomes e autoridades do Rio Grande do Sul, já se tornou tradição aos finais de ano. Devido à agenda cheia por conta de atrasos com as enchentes, neste ano as visitas estão sendo antecipadas. “A agenda ficou apertada, mas não poderia deixar de vir agradecer a Rede Pampa, toda a sua direção, os seus funcionários, pelo apoio e atenção que tem dado ao Comando Militar do Sul. Não só na cobertura, mas também nos eventos sociais”, afirma o general.

O Comando Militar do Sul receberá uma homenagem nesta quinta-feira pelo trabalho realizado durante as enchentes. A entrega ocorrerá no X Fórum Oportunidades da Economia, produzido pela Rede Pampa em parceria com o Banrisul, Icatu e Rio Grande Seguros, e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado.

Na semana passada, o Comando Militar do Sul fez o lançamento de uma segunda ponte em Santa Maria, na região Central do estado, além da ponte de Rio Negro, que pode vir a ser definitiva.”Esse material é utilizado nas nossas instituições, então, essas iniciativas nos deixam felizes, que no futuro, no próximo ano, nós vamos ter solução para todos os pequenos problemas que foram causados também, por ocasião das chuvas”, conclui o Comandante Militar do Sul, General Hertz.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/general-hertz-faz-visita-institucional-rede-pampa/

Comandante Militar do Sul, General Hertz faz visita institucional à Rede Pampa

2024-11-04