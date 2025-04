Rio Grande do Sul Festival levará shows gratuitos de música a cinco cidades gaúchas nas próximas semanas

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Roteiro inclui Encantado, Osório, Porto Alegre, Lajeado e Pelotas. (Foto: Vitoria Proença/Divulgação)

Com shows gratuitos nos mais diversos gêneros musicais, o “1º Festival Sul Universal” percorrerá cinco cidades gaúchas nos próximas semanas. O roteiro inclui Encantado (Vale do Taquari), Osório (Litoral Norte), Porto Alegre, Lajeado (Vale do Taquari) e Pelotas (Região Sul), respectivamente nos dias 19, 24 e 26 deste mês, depois 11 e 17 de maio.

Estão previstas 16 atrações nos segmentos de milonga, chamamé, zamba, chacarera, jazz, rap e música popular brasileira. “O Festival reflete toda a diversidade musical produzida no Rio Grande do Sul, que sob influências regionais e universais, apresenta uma música autêntica marcada pela fusão entre a sonoridade brasileira e latino-americana”, ressalta o texto de divulgação.

O evento é organizado pela Gaita Produtora Cultural e Experimentais Cria Cultura, a iniciativa tem apoio do Movimento Sul Universal, Instituto Estadual da Música (IEM) e Cubo Play. Contemplado em edital da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), conta com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura.

Trata-se de uma das primeiras ações do Movimento Sul Universal, dentre as quais se destacam a Associação Sul Universal, o Podcast Sul Universal (a primeira temporada está disponível no site de vídeos Youtube) e, em breve, a Escola Sul Universal. Mais informações em suluniversal.com.br e nas redes sociais.

Encantado

19 de abril, , a partir das 18h30min. Local: Boulevard Encantado, na Estrada Lagoa da Garibaldi nº 282 – Linha Garibaldi.

– Uiliam Michelon Quarteto

– Trio (Maurício Marques, Felipe Batistella Alvares e Valdir Verona)

– Adriana de Los Santos

Osório

24 de abril, a partir das 18h30min. Local: Travessa do Largo dos Estudantes – Centro.

– Pirisca Grecco e Comparsa Elétrica

– Jambo Trio

Porto Alegre

26 de abril, a partir das 18h30min. Local: Travessa dos Cataventos, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas nº 736 – Centro Histórico).

– Dunia Elias

– Rapajador

– Quinteto Canjerana

Lajeado

11 de maio, a partir das 17h. Local: Teatro Univates – Centro Cultural Univates (Rua Avelino Talini nº 171, bairro Universitário).

– Lucio Yanel e Thiago Colombo.

– Instrumental Picumã.

– Shana Muller.

Pelotas

17 de maio, a partir das 18h30min. Local: Casa do Tambor, localizada na Rua São Leopoldo nº 243 (Praia do Laranjal).

– Carlos Badia e Grupo.

– Paulinho Cardoso Quarteto.

(Marcello Campos)

