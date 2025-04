Rio Grande do Sul Avança a construção de barragem no município gaúcho de Bagé

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com investimento federal de R$ 98 milhões, estrutura está 35% concluída (Foto: Divulgação/MIDR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Antiga reivindicação em uma área do mapa gaúcho habituada a longos períodos de estiagem, a Barragem de Arvorezinha começa a se tornar realidade no interior do município de Bagé (Sudoeste do Estado). A construção está 35% finalizada, permitindo vislumbrar o que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) – responsável pela obra – define como “uma promessa de segurança hídrica” para mais de 120 mil habitantes.

“Este é um passo importante dentro do Novo PAC [Plano de Aceleração do Crescimento] e do compromisso do governo federal com o desenvolvimento do Sul do País”, ressalta o governo federal, que investiu R$ 98 milhões na iniciativa.

Projetada para solucionar os recorrentes problemas de abastecimento enfrentados por Bagé e municípios vizinhos, a Barragem de Arvorezinha terá papel estratégico no armazenamento e distribuição de água, especialmente em períodos de déficit de chuvas, algo que tem se tornado mais frequente no Sul do País.

A estrutura terá capacidade para armazenar 18 milhões de metros-cúbicos, formando assim um reservatório com área inundada que totaliza mais de 320 hectares. O projeto contempla, ainda, uma nova adutora e uma Estação de Bombeamento, com o objetivo de ampliar a capacidade de condução de água bruta até a Estação de Tratamento (ETA), garantindo maiores eficiência e segurança no abastecimento à população.

Visita técnica

Nessa terça-feira (15), foi realizada visita técnica ao local, com a presença do secretário nacional de Segurança Hídrica substituto do MIDR, Bruno Cravo. Ele acompanhou o andamento dos trabalhos e destacou a relevância do projeto para o desenvolvimento regional:

“Essa obra faz parte do eixo de segurança hídrica do Novo PAC, uma das prioridades do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há um impacto social direto, pois garantirá o abastecimento de água a 120 mil pessoas em Bagé, uma cidade que hoje sofre com racionamentos. Trata-se de uma solução concreta para um problema histórico”.

O prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi, também acompanhou a visita e reforçou a importância da obra para o município, como uma iniciativa fundamental: “Nos últimos 20 anos, tivemos 11 anos com racionamento de água por falta de chuvas. Essa obra é importante porque resolve um problema histórico. Com sua capacidade de armazenamento de 18 milhões de metros-cúbicos, vai garantir o abastecimento da população pelos próximos 50 anos”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/avanca-a-construcao-de-barragem-no-municipio-gaucho-de-bage/

Avança a construção de barragem no município gaúcho de Bagé

2025-04-15