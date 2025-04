Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul lidera ranking nacional de faculdades mais bem avaliadas

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Levantamento tem por base a proporção de cursos com notas mais altas no Enade. (Foto: Divulgação/Assufrgs)

Levantamento divulgado nesta semana pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação, atribui ao Rio Grande do Sul o maior percentual de instituições de ensino superior consideradas como de excelência no âmbito do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). A proporção é de quase 43%.

Os dados têm por base o desempenho de 2023 e levam em consideração o Índice Geral de Cursos (IGC), espécie de parâmetro oficial utilizado para avaliar a qualidade das instituições de educação superior (IES) e que utiliza uma escala cuja nota mínima é “1” e máxima é “5”. De acordo com o Enade, das 105 instituições de ensino superior atualmente em atividade no mapa gaúcho, 45 estão nas faixas 4 e 5.

Por estarem nos nichos mais altos, portanto, estas são consideradas as mais bem qualificadas no ranking do instituto. Isso significa que quase 43% das faculdades avaliadas no Rio Grande do Sul se destacam entre as melhores do Brasil. São Paulo, por esse critério, aparece na décima colocação, com 26,19%.

O Inep avaliou um total de 2.101 instituições em todo o território nacional. Dessas, 548 foram classificadas na faixa 4 ou 5 do IGC, representando 26,08%. A lista a seguir elenca os 10 Estados que superam a média nacional em quantidade de instituições com melhor desempenho na avaliação.

Ranking das dez mais

1) Rio Grande do Sul: 105 instituições de educação superior (IES), 45 nas faixas 4 e 5 do Índice Geral de Cursos (IGC), o que representa 42,86% do Estado.

2) Espírito Santo: 62 IES, 25 nas faixas 4 e 5 do IGC, o que representa 40,32% do Estado.

3) Rio de Janeiro: 108 IES, 43 nas faixas 4 e 5 do IGC, o que representa 39,8% do Estado.

4) Ceará: 67 IES, 22 nas faixas 4 e 5 do IGC, o que representa 32,84% do Estado.

5) Paraná: 154 IES, 48 nas faixas 4 e 5 do IGC, o que representa 31,17% do Estado.

6) Bahia: 116 IES, 34 nas faixas 4 e 5 do IGC, o que representa 29,31% do Estado.

7) Santa Catarina: 82 IES, 24 nas faixas 4 e 5 do IGC, o que representa 29,27% do Estado.

8) Minas Gerais: 263 IES, 72 nas faixas 4 e 5 do IGC, o que representa 27,38% do Estado.

9) Distrito Federal: 44 IES, 12 nas faixas 4 e 5 do IGC, o que representa 27,27% do Estado.

10) São Paulo: 485 IES, 127 nas faixas 4 e 5 do IGC, o que representa 26,19% do Estado.

2025-04-15