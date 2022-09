Porto Alegre Festival Paralímpico reuniu mais de 150 participantes em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

Evento busca proporcionar às crianças com e sem deficiência a experiência de vivenciar as modalidades paralímpicas Foto: Mauro Moraes/SMELJ PMPA Evento busca proporcionar às crianças com e sem deficiência a experiência de vivenciar as modalidades paralímpicas. (Foto: Mauro Moraes/SMELJ PMPA) Foto: Mauro Moraes/SMELJ PMPA

Com provas de atletismo, bocha paralímpica, futebol de sete, entre outras modalidades esportivas, ocorreu na manhã deste sábado (24) no Parque Ramiro Souto, no Parque da Redenção, em Porto Alegre, o Festival Paralímpico Brasileiro. Participaram mais de 150 atletas. O evento foi organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro e promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), através da Coordenadoria do Paradesporto.

O Festival busca proporcionar às crianças com deficiência (80%) e sem deficiência (até 20%) a experiência de vivenciar as modalidades paralímpicas. As atividades foram realizadas no formato de seleção de atletas, para encontrar possíveis potenciais a serem desenvolvidos nos esportes.

Conforme a secretária Débora Garcia, o Festival é um dos mais importantes eventos esportivos da categoria, porque muitos talentos esportivos são descobertos e acabam brilhando futuramente nas competições no Brasil e em todo o mundo.

“Exemplos é que não nos faltam de jovens descobertos em torneios, competições de clubes, que venceram todas as barreiras e acabaram com medalhas no peito, em uma Olimpíada. Eventos esportivos como estes nos orgulham e valorizam ainda mais nossa Porto Alegre”, ressaltou a secretária.

