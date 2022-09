Porto Alegre Procempa realiza concurso neste domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











São 42 vagas para contratação de profissionais e cadastro reserva em áreas tecnológicas e administrativas Foto: Alex Rocha/PMPA São 42 vagas para contratação de profissionais e cadastro reserva em áreas tecnológicas e administrativas. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste domingo (25) serão realizadas as provas para o concurso da Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa). São 42 vagas para contratação de profissionais e cadastro reserva em áreas tecnológicas e administrativas. As provas ocorrerão em dois turnos e em locais diferentes. Todos os candidatos devem comparecer em local e horário indicados com, no mínimo, uma hora de antecedência, momento em que os portões serão fechados.

O candidato deverá apresentar documento de identidade, comprovante de inscrição e caneta esferográfica azul ou preta e de material transparente. Não serão aceitos documentos digitais, cópia, protocolo de documentos, certidões de nascimento, títulos eleitorais, modelo antigo da carteira de motorista, carteiras de estudante, carteiras funcionais, CPF ou qualquer outro documento sem valor de identidade.

O gabarito preliminar será divulgado na segunda-feira, 26, a partir das 14h, nos sites www.procempa.com.br e www.objetivas.com.br.

Locais e horários para os respectivos cargos:

Turno da manhã – 8h30

Colégio Estadual Dom João Becker

Rua Nova Prata, 180, bairro Passo D’Areia

Cargo: Analista de recursos humanos

Candidatos cujo nome inicie com a letra C

Cargo: Designer

Todos, exceto inscrição 12533

Cargo: Infraestrutura de aplicações infraestrutura de redes e servidores

Colégio Estadual Protásio Alves

Avenida Ipiranga, 1090, bairro Azenha

Cargo: Analista de recursos humanos

Candidatos cujo nome inicie com as letras A, B, D, E, e inscrição 10490

Cargo: Analista financeiro contábil

Cargo: Ciência de dados

Cargo: Designer – somente inscrição 12533

Escola Estadual Normal 1º de Maio

Avenida Presidente Franklin Roosevelt, nº 149, bairro Navegantes

Cargo: Analista de recursos humanos

Candidatos cujo nome inicie com as letras F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W e Y, exceto inscrição 10490

Turno da tarde – 14H3

Colégio Estadual Dom João Becker

Rua Nova Prata, 180, bairro Passo d’Areia

Cargo: Advogado

Cargo: Análise de sistemas – somente inscrição 14950

Colégio Estadual Protásio Alves

Avenida Ipiranga, 1090, bairro Azenha

Cargo: Análise de sistemas

Candidatos cujo nome inicie com as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, e L, exceto inscrição 14950

Cargo: Segurança de dados

Escola Estadual Normal 1º de Maio

Avenida Presidente Franklin Roosevelt, 149, bairro Navegantes

Cargo: Contador

Cargo: Análise de sistemas – Candidatos cujo nome inicie com as letras M, N, O, P, R, S, T, U, V, W e Y

Colégio Estadual Florinda Tubino Sampaio

Avenida Montenegro, 269, bairro Petrópolis

Cargo: Analista de Logística

Informações importantes:

– Recomendada a utilização de máscara de proteção individual bem ajustada e que cubra adequadamente o nariz e a boca. Também é possível levar máscara reserva, desde que acondicionada em embalagem transparente e sem rótulo.

– Todos os participantes deverão respeitar as regras estabelecidas nos avisos dos locais de prova.

– Acompanhantes de lactantes com atendimento especial serão submetidos aos mesmos procedimentos de segurança aplicados aos candidatos.

– Recomenda-se levar garrafa de água em embalagem transparente e sem rótulo.

– Os candidatos poderão levar seu próprio álcool em gel para utilização durante a prova, desde que a embalagem seja transparente e não contenha rótulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre