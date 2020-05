Acontece Festival Santa Cruz de Cinema realiza mostra online e gratuita até 12 de maio

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Imagem do filme "Nova Iorque". (Foto: Divulgação)

Uma notícia boa para os apaixonados por cinema. Até a terça-feira que vem, 12 de maio, 15 curtas-metragens da primeira e da segunda edição do Festival Santa Cruz de Cinema podem ser acessados gratuitamente no site. A mostra online traz obras produzidas em cinco estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

Com o objetivo de se tornar um espaço de difusão, lançamento e promoção de trabalhos desenvolvidos em todo o país, o Festival acontece anualmente e destaca a produção regional e nacional de curtas-metragens.

O evento é uma iniciativa do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, do Curso de Comunicação Social da Unisc e da Pé de Coelho Filmes, com apoio da Prefeitura de Santa Cruz do Sul. Em 2020, a mostra conta com os patrocínios da JTI e da Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo.

Confira os curtas-metragens disponíveis:

A ÚLTIMA COVA

15 min | Ficção | Armando Fonseca e Raphael Borghi | São Paulo

Clara e Fernando tentam sobreviver num mundo separado por guerras enquanto buscam um local seguro onde possam reconstruir suas vidas.

ACÚMULO

15 min | Ficção | Gilson Junior | Rio de Janeiro

Lete passa os dias recolhendo nas ruas tudo o que seu marido carpinteiro pode consertar. Em Nilópolis, no Rio de Janeiro, essa senhora frágil sempre é vista nos mais variados lugares carregando pequenos móveis e objetos quebrados. Na verdade, Lete usa as pedras do caminho para edificar uma realidade repleta de sentido.

BAUNILHA

13min | Documentário | Leo Tabosa | Pernambuco

Olhe a sua volta. Tudo que você vê e toca pode ter o gosto de baunilha.

CABELO BOM

15min | Documentário | Swahili Vidal e Claudia Alves | Rio de Janeiro

Como as mulheres negras são pressionadas esteticamente para que se enquadrem em padrões pré-estabelecidos? O documentário de curta-metragem Cabelo Bom propõe fazer um recorte desse universo. O filme dá voz a três personagens que expõem a relação delas e seu cabelo crespo. Elas conseguem contar suas trajetórias de vida, histórias de preconceito e nos mostrar como a autoaceitação de suas raízes, capilares inclusive, foi e é fundamental para se afirmarem como mulheres negras num país como o Brasil.

DIA DE MUDANÇA

11min | Ficção | Boca Migotto | Rio Grande do Sul

Num domingo de noite que estará para sempre na memória de muitos brasileiros, um filho e uma mãe conversam sobre suas pequenas tragédias pessoais. Um dia de muitas mudanças.

ENDOTERMIA

18min | Ficção | Emiliano Cunha | Rio Grande do Sul

Irmã e irmão. Sozinhos, eles aguardam o retorno daqueles que talvez nunca mais voltem para casa.

LEMBRA

10min | Ficção | Leonardo Martinelli | Rio de Janeiro

O cotidiano de uma jovem carioca testemunhado através da tela de seu celular.

LENÇOL DE INVERNO

24min | Ficção | Bruno Rubim | Minas Gerais

José é coveiro na cidade grande. Quando seu irmão, com quem ele não fala há anos, lhe chama de volta a sua cidade natal para enterrar o pai, José precisa revisitar fantasmas da juventude e fazer escolhas que podem significar o fim de sua jornada e o começo de uma redenção.

LIBERTAI

19min | Documentário | Bill Szilagyi | São Paulo

O artista Crawford Mandumbwa de Botswana fala abertamente sobre política, sociedade, arte e cultura africanas, e ainda aborda a questão sobre o por que da África permanecer com grandes problemas de vulnerabilidade social.

MAGALHÃES

18min | Documentário | Lucas Lazarini | São Paulo

Nas eleições municipais de 1992, Magalhães Teixeira é eleito prefeito de Campinas. Filme-arquivo, sobre um político em campanha, os embaraços de sua equipe de filmagem e eleitores desconfiados em meio ao impeachment do presidente Collor.

NOVA IORQUE

18min | Ficção | Leo Tabosa | Pernambuco

Hermila e Leandro querem fugir. Hermila e Leandro querem ficar.

O MAR DE HELENA

20min | Ficção | Lucas Vasconcelos | Rio de Janeiro

Luis trabalha como atendente em um centro de assistência à vida, atendendo telefonemas de pessoas com depressão, solidão e que pensam em suicídio. Por mais que ele passe todos os dias de sua vida ajudando os outros, ele mesmo vive sozinho em sua pequena e triste casa aos sons das brigas dos vizinhos, sirenes policiais e sons urbanos de uma cidade grande. Mas isso, claro, até ele conhecer Helena.

O VESTIDO DE MYRIAM

15min | Ficção | Lucas H. Rossi | Rio de Janeiro

Numa casa pacata, um casal de idosos segue a vida em silêncio.

TELENTREGA

10min | Ficção | Roberto Burd | Rio Grande do Sul

Em uma noite de chuva, Elias aguarda por um transplante cardíaco que poderá salvar a vida do filho.

TEORIA SOBRE UM PLANETA ESTRANHO

15min | Ficção | Marco Antonio Pereira | Minas Gerais

Um casal enfrenta um contratempo na sua lua de mel.

