Acontece Empresa de construção está com 60 vagas de emprego abertas para a Região Metropolitana

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Estamos enfrentando uma crise econômica mundial, mas apesar do atual e complicado cenário, consequência da pandemia do novo coronavírus, uma construtora está buscando funcionários. A MRV está com 60 vagas de emprego abertas para canteiros de obras da Região Metropolitana, nas cidades de Canoas, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Viamão. As oportunidades são para os cargos de montador de formas metálicas, carpinteiro, eletricista, encanador, pedreiro, azulejista, pintor e gesseiro.

A seleção dos candidatos vai ocorrer nesta sexta-feira (8), na obra do Porto Quintana, localizado na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2476, na zona norte de Porto Alegre, a partir das 8h30min. Os interessados devem comparecer ao local com o RG, CPF e Carteira de Trabalho. As vagas também são destinadas às Pessoas com Necessidades Especiais (PNE). Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 98131.0439.

Devido a pandemia, a empresa vai organizar espaços entre os candidatos na fila, para manter o distanciamento entre eles. Além disso, os interessados vão higienizar as mãos e terão suas temperaturas testadas antes de iniciar a seleção. A MRV sugere também, que os candidatos estejam de máscaras, pois os responsáveis pelas entrevistas estarão com proteções.

