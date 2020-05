Acontece Guarda Municipal de Porto Alegre recebe protetores faciais doados por farmácia

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Dá esquerda para direita. Comandante Geral da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento, e Coordenador da Equipe de Ações Preventivas da instituição, Juliano Padilha. (Foto: Divulgação)

Em mais uma ação social de combate a pandemia do novo coronavírus, a Panvel realizou a doação de 100 protetores faciais para a Guarda Municipal de Porto Alegre, nesta última terça-feira (5). A entrega aconteceu na sede do Comando do órgão e atende a um pedido da Secretaria Municipal de Segurança. O equipamento chega como um importante reforço às medidas de prevenção contra o vírus, beneficiando a saúde e a segurança das equipes durante as operações na Capital.

Os protetores foram recebidos pelo Comandante Geral da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento, e pelo Coordenador da Equipe de Ações Preventivas da instituição, Juliano Padilha. Além desta entrega, a farmácia vem realizando outras ações de prevenção ao novo vírus na Capital, como o recente apoio à Campanha Municipal de Vacinação Contra Gripe, que ajuda a reduzir as aglomerações nos postos de Saúde. Outra iniciativa de destaque é o Troco Amigo | Covid-19, voltado a captar doações para auxílio a mais de 80 hospitais atuantes no combate ao vírus na Região Sul e São Paulo.

