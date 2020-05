Acontece 39% dos consumidores não darão presente no dia das mães, aponta pesquisa

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Reprodução)

O dia das mães este ano também deve ser diferente. A Fecomércio do Rio Grande do Sul realizou uma pesquisa para descobrir a intenção de compra de presentes. A data comemorativa é a segunda mais importante do ano para o setor, que deve sofrer um forte impacto em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Foram realizadas 633 entrevistas com pessoas de todas as regiões do estado, desse número, 39% dos clientes responderam que não devem comprar presentes para o dia das mães. Quase 1/4 justificou espontaneamente algum motivo relacionado à pandemia para a decisão. Eles se dividiram entre clientes que estão tentando economizar e os que têm receio de sair na rua.

“Em muitos lugares as lojas estão proibidas de abrir, e em outros lugares mesmo as lojas estando abertas, a gente vai ter um consumidor que vai ter menos renda e tem menos disposição também para ir as compras, então nós vamos ter um dia das mães totalmente atípico”, explicou a economista-chefe da Fecomércio-RS, Patrícia Palermo.

Um grande número de consumidores ainda alegou que teve redução de renda durante a pandemia, 53% dos entrevistados que manifestaram intenção de presentar suas mães disseram que alteraram o local de compras. Quem acaba privilegiado com isso é o setor de e-commerce, que tem apresentado aumento na procura. A tradição que deve ser mantida é a procura por presentes de última hora, conforme admitiram 78% dos clientes. Para a Fecomércio, a categoria precisa se preparar para prejuízos e buscar alternativas.

“É o momento dos lojistas de fazer algum tipo de ação para impulsionar essas vendas e tentar fazer o que a gente tem dito mais repetidamente possível, tentar minimizar as perdas”, finalizou Patrícia.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece