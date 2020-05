Acontece Publicitário e fotógrafo coloca sua expertise na produção de fotos gastronômicas ao dispor de profissionais focados em delivery neste momento da pandemia

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Publicitário conta com um estúdio em sua residência, totalmente equipado para estas produções Foto: Walcyr Mattoso/Divulgação Publicitário conta com um estúdio em sua residência, totalmente equipado para estas produções. (Foto: Walcyr Mattoso/Divulgação) Foto: Walcyr Mattoso/Divulgação

Walcyr Mattoso é fotógrafo e publicitário. Sócio-Diretor da Dableo Comunicação, ele integra dois grupos de WhatsAp de gastronomia: Poa Inquieta e Gastrotech. Com foco no social e preocupado com o momento atual, ele coloca toda a sua experiência em prol de profissionais que necessitem ingressar nas redes sociais, ofertando seus produtos no segmento gastronômico através do serviço de delivery.

Para tanto, ele conta com um estúdio em sua residência, totalmente equipado para estas produções. “São pratos, talheres, copos, guardanapos, tudo mesmo, para ofertar qualidade e excelência aos clientes com custo zero”.

Segundo ele, “até agora, foram ao todo 2.657 cliques. E mais de 850 imagens entregues. Entrego fotos em três formatos – internet, médio para material gráfico e as originais que são de alta resolução”, finaliza o publicitário e fotógrafo. Os interessados podem entrar em contato com Walcyr Mattso pelo Whats: (51) 98162-8131 para ajustar detalhes da produção.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece