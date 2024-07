Acontece Festival traz para Porto Alegre atrações de destaque nacional do pagode, sertanejo e funk em outubro

Festival ocorre dia 26 de outubro no Parque Harmonia em Porto alegre e estima reunir cerca de 20 mil pessoas. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Em outubro, Porto Alegre se prepara para receber o Feijoada com Samba + Me Leva Festival, reunindo atrações de destaque nacional de pagode, sertanejo e funk. Esse ano, atendendo a pedidos de frequentadores, a “Feijuca”, como é conhecida pelo seu público, acontecerá em um sábado, dia 26 outubro no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque da Harmonia). Com estimativa de reunir cerca de 20 mil pessoas, o evento está com pré-venda liberada do dia 8 a 9 de julho, no site Balada App.

Com 11 anos de história, a Feijoada com Samba começou como um encontro realizado informalmente por amigos na capital gaúcha. A festa, que mistura música e gastronomia, tornou-se referência no segmento do entretenimento com várias edições ao longo do ano, renovando o formato da edição para um festival de maior abrangência. Em parceria com a label paulista Me Leva, foi possível trazer nomes como Belo, Turma do Pagode, Pixote, Matheus e Kauan e MC Daniel.

Apesar das dificuldades enfrentadas pelos gaúchos desde a maior enchente da história do estado, a agência à frente da marca Feijoada com samba, criou o “Projeto Recomeçar”, unindo música com a esperança. Durante os meses anteriores ao festival, o projeto realizará três rodas de samba gratuitas em locais da capital que foram atingidos pela enchente, fomentando e movimentando os negócios do entorno. As datas e locais serão divulgados em breve.

“Queremos criar uma experiência singular antes, durante e depois do evento, levando alegria e esperança para o público por meio de entretenimento”, explica Paloma Manica, sócia da Combo Agência, agência responsável pela marca Feijoada com samba.

O evento possui classificação etária de 16 anos. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site BaladaApp.

Confira as atrações

Considerado o “cantor das multidões”, Marcelo Pires Vieira, o Belo, será uma das atrações da noite. Há mais de 30 anos na estrada, o cantor segue sendo um dos maiores representantes da música brasileira, com destaque no pagode e na música romântica. Belo tem uma das carreiras solo mais bem-sucedidas do cenário musical brasileiro. Com mais de 7 milhões de discos vendidos, CDs e DVDs ao vivo e em estúdio, e diversas músicas entre as mais executadas do país nas rádios e TVs. O artista integrou o grupo Soweto, com o qual gravou três discos, vendendo milhões de cópias.

Com mais de 30 anos de carreira, o Pixote traz na bagagem sucessos que fazem parte da memória dos apaixonados por pagode: “Insegurança”, “Mande um Sinal”, “Saudade de Nós” e “Vou ver te aviso”, canções que conquistaram espaço nos corações de todas as multidões. Atualmente, o grupo é formado por Douglas Fernando Monteiro (Dodô), Agnaldo Nascimento Apolinário (Tiola), e Thiago Carvalho Santana (Thiaguinho).

O Turma do Pagode promete encantar o público com grandes sucessos do grupo, como “Lancinho”, “Camisa 10”, “Sua Mãe Vai Me Amar” e “Deixa em Off”. Com mais de 20 anos de estrada, a banda é composta por Leiz (tantã e vocal), Caramelo (banjo e vocal), Rubinho (pandeiro), Thiagão e Neni (percussão), Marcelinho TDP (cavaquinho), Leandro Filé (violão) e Fabiano Art (surdo). Juntos, somam 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 2,7 bilhões de visualizações no canal oficial do YouTube e 4,4 bilhões de streams de áudio/vídeo nas plataformas digitais.

No sertanejo, a atração será a dupla Matheus e Kauan. Naturais de Góias, os irmãos têm um repertório repleto de sucessos, como “O Nosso Santo Bateu”, “Decide Aí”, “Te Assumi Pro Brasil” e “Pactos” — hits que colecionam milhões de plays nas plataformas de streaming, e poderão ser conferidos ao vivo pelo público. Em 2022, foram indicados ao Grammy Latino, na categoria de melhor álbum de música sertaneja.

Representante do funk no festival, MC Daniel, um dos maiores nomes do ritmo na atualidade, vem construindo uma carreira brilhante desde 2022 após o estrondoso sucesso de suas músicas. Faixas como “Balmain”, “Tubarão Te Amo” e “Namora Aí” são algumas de suas canções que permanecem dentro do “Top 200 Brasil” do Spotify, durante semanas. Com 19 milhões de seguidores, o cantor tem uma personalidade cativante e estilo próprio. O artista também coleciona hits no trap, no piseiro e pagode — estilo musical com o qual tem grande afinidade, com canções com o Kamisa 10, e a música “Vamo de Pagodin”, com o DJ WN e DJ GM.

