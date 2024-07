Rio Grande do Sul Operação prende mais um suspeito de participação no assalto ao aeroporto de Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

A operação recebeu o nome de Elísios, em homenagem ao sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Sul que veio a falecer durante o assalto ao aeroporto. Foto: Divulgação/BM A operação recebeu o nome de Elísios, em homenagem ao sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Sul que veio a falecer durante o assalto ao aeroporto. (Foto: Divulgação/BM) Foto: Divulgação/BM

A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar, prendeu preventivamente, nesta segunda-feira (8), mais um suspeito de participação no assalto ao aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

O indivíduo já havia sido capturado pela PF em Minas Gerais, no dia 26 de junho, em virtude do seu envolvimento em uma tentativa de assalto em Guarapuava (PR) no ano de 2022.

Foi expedido mandado de prisão preventiva pela 5ª Vara Federal de Caxias do Sul, que foi cumprido nesta segunda no Sistema Prisional do Paraná, onde o indivíduo se encontra preso.

As investigações da Operação Elísios seguem em andamento para a completa elucidação do crime e a identificação de todos envolvidos no caso.

A operação recebeu o nome de Elísios, em homenagem ao sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Sul que veio a falecer durante o assalto ao aeroporto. “Campos Elísios” é uma referência da mitologia grega do lugar onde os homens virtuosos repousam de forma digna após a morte.

O assalto aconteceu no dia 19 de junho. Durante confronto entre a BM e os ladrões, um policial militar e um bandido morreram. Os criminosos usavam fardamentos falsos da PF e chegaram no aeroporto em veículos com adesivos da corporação. As investigações prosseguem para identificar os demais envolvidos no roubo.

Até agora, são seis mandados de prisão cumpridos pela operação da Polícia Federal. Um suspeito, de 41 anos, foi morto em confronto com a polícia em São Paulo na sexta-feira (5). Ele seria o líder da quadrilha que assaltou o carro-forte no aeroporto. A Polícia Federal investiga a ligação dele com o crime.

2024-07-08