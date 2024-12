Porto Alegre Feto humano é encontrado em bueiro de calçada no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2024

Descoberta ocorreu em trecho da rua Demétrio Ribeiro próximo à Espírito Santo. (Foto: Googleview)

Uma dupla de funcionários do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre encontrou na tarde dessa sexta-feira (13) um feto humano, ainda unido à placenta, dentro do bueiro de uma tubulação de esgoto na rua Demétrio Ribeiro (Centro Histórico). O incidente ocorreu a poucos metros da esquina com a rua Espírito Santo e a menos de uma quadra da avenida Borges de Medeiros.

A descoberta se deu durante trabalho de desentupimento de um dos trechos da rede cloacal do bairro, em frente a um edifício residencial. Assim que percebeu que a obstrução da rede era motivado pela presença do material biológico, a equipe acionou a Brigada Militar (BM), que compareceu ao local com uma viatura do 9º Batalhão.

Também foram chamados a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP), que isolaram a área para levantamento de informações e recolhimento do feto, aparentando cerca de 6 meses. Aspectos como cujo sexo, causa e circunstância da morte (aborto espontâneo ou provocado) só poderão ser determinados após necrópsia e outros procedimentos.

Ainda não se sabe, também, quem é a gestante, se houve aborto espontâneo ou provocado e desde quando (e como) os pequenos restos mortais estavam ali. Conforme relato informal de uma moradora do edifício em frente à estrutura, o entupimento da rede ocorria pelo menos desde a última quarta-feira (11).

O caso está aos cuidados da 2ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da capital gaúcha, que ouvirá moradores e empresários da região. Ainda abalados psicologicamente, os dois servidores do Dmae já prestaram depoimento.

A região é, tradicionalmente, de predomínio residencial, mas com diversos estabelecimentos comerciais e movimento constante em dias úteis, sobretudo em horário comercial. O bueiro onde estava o feto está posicionado na calçada junto ao ponto onde há um bar que permanece aberto durante a maior parte do dia, assim como uma loja de material para costura.

(Marcello Campos)

