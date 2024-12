Porto Alegre Concessionária conclui obras de recuperação da pista do Aeroporto Salgado Filho

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2024

Com isso, o aeroporto retoma seu funcionamento 24h por dia. Foto: Divulgação/Fraport Com isso, o aeroporto retoma seu funcionamento 24h por dia. (Divulgação/Fraport) Foto: Divulgação/Fraport

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir das 8h desta segunda-feira (16), a pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, volta a operar com extensão total de 3.200 metros. Além da pista, foram recuperadas as taxiways (vias de acesso entre os pátios de aeronaves e a pista) e o terminal de passageiros. Com isso, o aeroporto retoma seu funcionamento 24h por dia.

As áreas internacionais, incluindo os espaços para operação das autoridades alfandegárias e a sala de embarque e desembarque, também estão de volta, permitindo os pousos e decolagens de voos internacionais.

O primeiro voo internacional pousa em Porto Alegre na madrugada da próxima quinta-feira (19). O voo proveniente da Cidade do Panamá tem chegada prevista para as 00h20. A partida do voo, saindo da capital gaúcha direto para o Panamá, está programada para a 01h25 da mesma data.

No dia 2 de janeiro, serão retomados os voos de Porto Alegre para Lima, no Peru, e no dia 3, para Santiago, no Chile. Ambos os voos da Latam Airlines terão três frequências semanais. Aerolíneas Argentinas e Sky Airlines voltam a operar em março e junho, respectivamente. A portuguesa TAP também já confirmou o retorno da rota da capital gaúcha para Lisboa, cuja data de reinício das operações será divulgada nos próximos dias.

Com a retomada total da operação, Porto Alegre também ganha dois novos destinos domésticos: Recife (PE) e Salvador (BA). A Fraport, concessionária que administra o espaço, projeta que, em janeiro, o terminal terá, em média, 124 movimentos por dia.

2024-12-13