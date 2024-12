Porto Alegre Feto é encontrado dentro de esgoto em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O caso foi registrado na Rua Demétrio Ribeiro, próximo ao cruzamento com a rua Espírito Santo, no Centro Histórico. Foto: Reprodução O caso foi registrado na Rua Demétrio Ribeiro, próximo ao cruzamento com a rua Espírito Santo, no Centro Histórico. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Profissionais do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre encontraram um feto dentro de uma tubulação de esgoto na tarde desta sexta-feira (13). O caso foi registrado na Rua Demétrio Ribeiro, próximo ao cruzamento com a rua Espírito Santo, no Centro Histórico.

A descoberta foi feita após técnicos do Dmae trabalharem para desentupir a rede de esgoto de um edifício na Rua Demétrio Ribeiro. Um feto, entre 6 e 7 meses, e a placenta foram encontrados no local. A Brigada Militar isolou o perímetro. O Instituto-Geral de Perícias foi chamado para recolher o feto, que será submetido a uma necropsia para saber as circunstâncias da morte. O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia de Homicídios da capital.

A Brigada Militar se pronunciou sobre a ocorrência:

Na tarde desta sexta-feira (12), a Brigada Militar, através do 9º BPM, foi acionada para atender a uma ocorrência na rua Demétrio Ribeiro, bairro Centro Histórico. Uma funcionária do DMAE informou que, durante serviços de desentupimento em frente a um edifício, foi encontrado um feto de aproximadamente 6 a 7 meses, acompanhado da placenta. O local foi isolado e a Polícia Civil foi acionada para as devidas providências.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/feto-e-encontrado-dentro-de-esgoto-em-porto-alegre/

Feto é encontrado dentro de esgoto em Porto Alegre

2024-12-13