Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Jogos da rodada serão às 15h. Foto: Max Peixoto/FGF Jogos da rodada serão às 15h. (Foto: Max Peixoto/FGF) Foto: Max Peixoto/FGF

A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) informou nesta segunda-feira (27) a tabela oficial com datas, horários e sedes das partidas válidas pela 6ª rodada da Taça Francisco Novelletto Neto, que corresponde ao 2º turno do Gauchão 2020. A rodada será integralmente disputada às 15h da próxima quarta-feira (29).

Confira a tabela completa:

Quarta-feira (29/07)

15h – Novo Hamburgo x Grêmio – Arena Alviazul (Lajeado)

15h- Internacional x Aimoré – CT Morada dos Quero-Queros (Alvorada)

15h – Pelotas x São José – CT Hélio Dourado (Eldorado do Sul)

15h – São Luiz x Brasil de Pelotas – Arena Cruzeiro (Cachoeirinha)

15h – Ypiranga x Caxias – Montanha dos Vinhedos (Bento Gonçalves)

15h – Juventude x Esportivo – Alfredo Jaconi (Caxias do Sul)

Árbitro de vídeo

A partida válida pela decisão do turno e os dois jogos da finalíssima do Gauchão 2020 – caso o Caxias não conquiste o título unificado – contarão com o suporte do árbitro de vídeo, informou a FGF. Para os demais duelos da reta final não foi possível viabilizar o uso do VAR.

A utilização restrita do recurso se dá em respeito às recomendações de distanciamento decorrentes da pandemia de Covid-19. A medida também observa o cumprimento do protocolo elaborado pela Federação Gaúcha de Futebol e aprovado pelo governo estadual.

Na Taça Cel Ewaldo Poeta, a tecnologia foi utilizada em dois confrontos: no Gre-Nal da semi e na final entre Caxias e Grêmio. Os custos de operação do VAR serão financiados pela entidade.

Adiamento clássico Bra-Pel

A Federação Gaúcha de Futebol informou, também nesta segunda, que, após solicitação do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul, decidiu adiar a realização do jogo entre Esporte Clube Pelotas e Grêmio Esportivo Brasil.

A tratativa inicial com as direções dos dois clubes previa a disputa da partida em questão nesta terça-feira (28), às 16h. A nova data para o clássico Bra-Pel será comunicada pela FGF em nova oportunidade. O confronto é válido pela 4ª rodada do campeonato.

