Rio Grande do Sul FGTAS realizará nova edição do EmpregarRS em 8 de novembro

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O EmpregarRS é realizado pela FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social) e oferece vagas de diversos setores econômicos Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma nova edição do EmpregarRS será realizada em 8 de novembro. O evento, que ocorrerá em Porto Alegre e no interior do Estado, aproxima quem busca uma colocação profissional de quem está contratando, facilitando entrevistas em um único espaço, de forma ágil e eficiente.

O EmpregarRS é realizado pela FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social) e oferece vagas de diversos setores econômicos. Ao longo de seus oito anos, o evento já conectou mais de 130 mil trabalhadores a oportunidades de emprego, com a participação de mais de 2 mil empresas.

Ao disponibilizar vagas nas agências FGTAS/Sine, os empregadores têm acesso gratuito a um amplo cadastro de candidatos, permitindo uma seleção mais adequada às exigências competitivas do mercado de trabalho.

As vagas são registradas no Sistema Mais Emprego e, com uma rede de atendimento que abrange 150 agências, amplia a possibilidade de selecionar os candidatos dentro do perfil desejado, bem como otimiza a seleção e reduz os custos de contratação.

Como cadastrar vagas para o EmpregarRS

No interior do Estado: empresas interessadas em cadastrar vagas para o evento podem entrar em contato com a agência FGTAS/Sine de seu município ou região. Os endereços e telefones da rede de atendimento estão disponíveis nesta página.

Em Porto Alegre: empregadores podem cadastrar vagas pelo e-mail vagas@fgtas.rs.gov.br ou pelo número de WhatsApp (51) 98583-3805.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/fgtas-realizara-nova-edicao-do-empregarrs-em-8-de-novembro/

FGTAS realizará nova edição do EmpregarRS em 8 de novembro

2024-10-08