Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

Pelo valor de R$ 2.949.999,84, o contratante deverá prestar serviços de monitoramento da qualidade do ar por meio de seis estações Foto: Camila Domingues/Palácio Piratini . (Foto: Camila Domingues/Palácio Piratini) Foto: Camila Domingues/Palácio Piratini

A empresa JCTM Comércio e Tecnologia Ltda, do Rio de Janeiro, venceu a licitação para monitoramento da qualidade do ar em Porto Alegre. O resultado foi homologado e publicado no Diário Oficial de Porto Alegre desta terça-feira (08).

Pelo valor de R$ 2.949.999,84, o contratante deverá prestar serviços de monitoramento da qualidade do ar por meio de seis estações – uma móvel, de referência, e cinco compactas – para medição de poluentes e parâmetros meteorológicos.

Elas serão instaladas em bairros com maior risco de sofrerem ondas de calor, locais com grande fluxo de veículos, áreas com adensamento expressivo e entradas e saídas da cidade.

A empresa também será responsável pela instalação, operação e manutenção das estações, fornecimento de relatórios mensais e anuais de monitoramento, além de disponibilizar plataforma pública online para compartilhamentos dos dados levantados e fiscalizados pelos técnicos da prefeitura. Além dos gases, os equipamentos irão monitorar temperatura, pressão atmosférica, precipitação pluviométrica, umidade relativa, velocidade e direção do vento e radiação total.

Licitação

O pregão eletrônico do tipo menor preço foi realizado em 3 de outubro. Após o julgamento dos lances, ocorreu a fase de habilitação provisória do vencedor, na qual foi realizada a análise da documentação exigida em edital.

A empresa que deu o menor lance no pregão foi inabilitada por não atender requisito econômico-financeiro estabelecido e, assim, passou-se à análise dos documentos da segunda colocada, que foi habilitada e declarada a vencedora, conforme dispõe a Lei Federal 14.133/2021.

O próximo passo será a assinatura do contrato e a ordem de início para a instalação dos equipamentos. A previsão é de que o monitoramento da qualidade do ar comece em três meses. A contratação está sendo viabilizada pelo Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, com recursos do Fundo Municipal Pró-Defesa do Meio Ambiente.

