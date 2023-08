Geral Fiat, Peugeot e Citroën anunciam novas tecnologias para carros elétricos e híbridos no Brasil

1 de agosto de 2023

A montadora Stellantis anunciou o desenvolvimento de três modelos híbridos de propulsão e um totalmente elétrico no polo automotivo de Minas Gerais. (Foto: Divulgação)

Dona das marcas Jeep, Fiat, Peugeot e Citroën, a montadora Stellantis anunciou nessa terça-feira (1°) o desenvolvimento de três modelos híbridos de propulsão e um totalmente elétrico no polo automotivo de Betim, em Minas Gerais.

Essas tecnologias serão adotadas nos modelos da companhia no país já a partir de 2024, e fazem parte do projeto de descarbonização do grupo, que tem como metas globais reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 50% até 2030 e neutralizar 100% das emissões até 2038.

As novas tecnologias foram testadas nas três plataformas da empresa no Brasil. São compatíveis com as linhas de produção das três plantas da empresa – Betim (MG), Porto Real (RJ) e Goiana (PE) e foram desenvolvidas pelo Tech Center da Stellantis na América do Sul, com a participação de fornecedores, pesquisadores e parceiros que integram o ecossistema de inovação da empresa.

O presidente da Stellantis para a América do Sul, Antonio Filosa, disse que essas tecnologias privilegiam as características e recursos do Brasil, como o etanol e a energia elétrica limpa. Para ele, esse avanço traz oportunidades para o fortalecimento da engenharia brasileira e da indústria nacional.

“É uma oportunidade de reindustrialização e de reconfiguração da indústria nacional de autopeças, que é diversificada, complexa e muito importante para a economia brasileira”, observou em nota.

Entre as tecnologias apresentadas, está a Bio-Hybrid, que combina energia térmica flex e eletrificação. A plataforma Bio-Hybrid traz um novo dispositivo elétrico multifuncional, que substitui o alternador e o motor de partida.

Esse equipamento é capaz de fornecer energia mecânica e elétrica, que tanto gera torque adicional para o motor térmico do veículo, quanto gera energia elétrica para carregar a bateria adicional de Lítio-Íon de 12 Volts, que opera junto ao sistema elétrico convencional do veículo.

Já a plataforma Bio-Hybrid e-DCT conta com dois motores elétricos. O primeiro substitui o alternador e o motor de partida. Adicionalmente, outro motor elétrico de maiores proporções é acoplado à transmissão.

Uma bateria de Lítio-Íon de 48 Volts dá suporte ao sistema e também é alimentada pelos dispositivos. Uma gestão eletrônica controla a operação entre os modos térmico, elétrico ou híbrido, otimizando eficiência e economia.

A tecnologia Bio-Hybrid Plug-in conta com bateria de Lítio-Íon de 380 Volts, recarregada através de sistema de regeneração nas desacelerações, alimentada pelo motor térmico do veículo ou através de fonte de alimentação externa elétrica (plug-in).

Conta também com motor elétrico que entrega potência diretamente para as rodas do carro. O sistema gerencia operação entre modo térmico, modo elétrico ou híbrido.

E a plataforma BEV (100% Elétrica) é totalmente impulsionada por um motor elétrico de alta tensão alimentado por uma bateria recarregável de 400 Volts, por meio de sistema de regeneração ou através de plug-in. As informações são do jornal O Globo.

2023-08-01