Acontece Fiergs se posiciona contra a elevação em 73% da tarifa de gás para a indústria

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Para a entidade, proposta apresentada pela Sulgás vai reduzir a competitividade gaúcha. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O aumento de 73% na margem de distribuição média praticada da tarifa de gás, segundo proposta apresentada pela Sulgás, vai elevar os custos do setor industrial gaúcho e pode reduzir a competitividade das empresas. A afirmação é do coordenador do Conselho de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Ricardo Portella Nunes. Por isso, a entidade decidiu enviar um posicionamento contrário à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) na consulta pública aberta para discutir o processo de Revisão Tarifária de 2023 da concessionária gaúcha de distribuição desse combustível.

Um estudo técnico da entidade, encaminhado à Agergs, aponta que o referido aumento é tão desproporcional que, só no exercício de 2023, a Sulgás recuperaria 89% de todos os seus ativos, quando o contrato de concessão lhe garante, no máximo, uma remuneração equivalente a 20% ao ano.

A proposta da Sulgás também colocaria o Rio Grande do Sul como o estado com a mais alta tarifa de gás para a indústria do país, em um nível de 10% acima da Gasmig, de Minas Gerais, e o triplo da tarifa mais barata, que é da Copergás, de Pernambuco. “A proposta da empresa é tão extravagante que até deveria ter sido devolvida pela Agergs para ser refeita”, reforça Portella.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/fiergs-se-posiciona-contra-a-elevacao-em-73-da-tarifa-de-gas-para-a-industria/

Fiergs se posiciona contra a elevação em 73% da tarifa de gás para a indústria

2023-05-15