Acontece Bazar beneficente recebe doações para reverter em recursos para a Casa Madre Ana

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2023

Claudia Bartelle entre Christina Gadret, diretora da Rede Pampa, e os representantes da Casa de Apoio Madre Ana, Fernando Lucchese e Juliana Airoldi, e o provedor do Hospital Santa Casa, Alfredo Guilherme Englert. Foto: Jorge Scherer Foto: Jorge Scherer

Na manhã desta segunda-feira (15), foi lançada a campanha de arrecadação do “Bazar Beneficente Claudia Bartelle & Friends”. As organizadoras se reuniram em um café da manhã no jardim da Casa de Apoio Madre Ana, no centro de Porto Alegre, para dar início à 4ª edição do bazar. O evento também marca o aniversário de sete anos da Casa, que já acolheu mais de 5.500 pessoas, entre pacientes do Hospital Santa Casa de Misericórdia e seus familiares.

A idealizadora do projeto e madrinha da Casa, Claudia Bartelle, ressalta a importância da iniciativa: “O nosso bazar é o que sustenta a casa, então é fundamental a ajuda e o engajamento de todas as pessoas”.

A proposta conta com 70 embaixadores, que ajudam na divulgação, organização e coleta das doações. A última edição angariou mais de R$ 700 mil. A meta deste ano é bater a marca de R$ 1 milhão. Para isso, são arrecadados itens a serem vendidos no dia 15 de junho, quando o bazar será realizado no salão da Associação Leopoldina Juvenil. O valor é 100% revertido para auxiliar nos custos da instituição de acolhimento.

As doações devem ser entregues no Me Gusta Brechó, localizado na rua Félix da Cunha, 770. São aceitas roupas femininas, masculinas e infantis de todos os tipos: casuais, sociais, de verão ou inverno. Em 2022, foram vendidos inclusive vestidos de noiva. Também são arrecadados acessórios e itens para a casa, como decorações, roupas de cama, mesa e banho, móveis e eletrodomésticos. A única regra é que precisam estar em bom estado de conservação. Marcas também podem participar, doando produtos novos.

Sobre a Casa de Apoio Madre Ana

A entidade acolhe pessoas e crianças acometidas pelo câncer e seus acompanhantes desde 2016. Os pacientes vêm de outras cidades e até de outros estados do Brasil para receber tratamento no Hospital Santa Casa de Misericórdia. Entretanto, muitos não têm condições de custear o tempo de estadia em um hotel ou pousada. A Casa de Apoio Madre Ana possibilita que o tratamento seja continuado, fornecendo moradia para os pacientes. São cerca de 800 pessoas acolhidas por ano. A estrutura oferece 100 leitos, além de refeições, roupas, produtos de higiene, biblioteca, brinquedoteca, pracinha e sala de costura.

“Estamos muito felizes com essas voluntárias, todas trabalhando pela Casa. Isso é a garantia de que muitas crianças serão tratadas e beneficiadas”, afirma o presidente do Conselho Provedor da instituição, Dr. Fernando Lucchese.

Conheça alguns embaixadores e apoiadores da iniciativa:

