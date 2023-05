Acontece Cerimonialista Aristides Germani Filho recebe homenagem por carreira dedicada ao poder público gaúcho

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

A cerimônia aconteceu na sede do Conrerp4 e contou com a presença de diversas autoridades. Foto: O Sul Foto: O Sul

O cerimonialista Aristides Germani Filho recebeu nesta segunda-feira (15) uma homenagem do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas – 4ª região em razão da sua trajetória no setor. Chefe do cerimonial do Palácio Piratini até janeiro deste ano, Germano Filho conduziu os eventos do Estado por 12 gestões diferentes.

A cerimônia aconteceu na sede do Conrerp4 e contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa gaúcha e da Câmara Municipal de Porto Alegre, Vilmar Zanchin (MDB) e Hamilton Sossmeier (PTB), dos ex-governadores Jair Soares, Germano Rigotto e José Ivo Sartori, e de profissionais de Relações Públicas que trabalharam com Aristides.

Aos 81 anos, o jornalista e historiador de formação se emocionou com o reconhecimento: “São tantos momentos importantes para recordar. Nós vamos lembrando das pessoas com quem trabalhamos… Quero agradecer aos senhores pela homenagem e dizer que ela mexeu muito comigo”.

Jair Soares, governador do Rio Grande do Sul entre 1983 e 1987, elogiou o trabalho e a pessoa de Aristides. “É uma daquelas figuras que conhece de todas as maneiras o protocolo. Foi uma jóia no meu governo, e vejo aqui que seu nome é unanimidade.”

O ex-governador José Ivo Sartori, que esteve à frente do Palácio do Piratini de 2014 a 2019, lembrou que teve a oportunidade de trabalhar com o cerimonialista tanto no governo do Estado quanto na Assembleia Legislativa, classificando o profissional como alguém único.

Já Germano Rigotto, governador entre 2003 e 2007, destacou as melhores características de Aristides na sua visão. “Uma das principais qualidades é saber formar equipes. Ele é referência para o Brasil de profissionalismo e de cerimonialista”, garantiu.

Nascido em Porto Alegre, Aristides Germani Filho dedicou 53 anos de sua carreira aos cerimoniais do Poder Público estadual. Formado em Jornalismo e História, ingressou nas Relações Públicas do Piratini como auxiliar, à convite de João Temer, então secretário de Estado.

