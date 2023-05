Acontece Mostra Noivas chega a sua décima edição na capital gaúcha com mais de 120 expositores

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2023

O evento ocorre no Barra Shopping Sul entre os dias 19 e 21 de maio. Foto: Rogerio Frota Foto: Rogerio Frota

Já tradicional na capital gaúcha, a décima edição da Mostra Noivas acontecerá entre os dias 19 e 21 de maio, no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul. Visitantes poderão conferir diversas novidades do mercado de eventos, a partir de estandes e palestras organizados por especialistas em festas, beleza, gastronomia, moda e outras áreas.

A feira surgiu com foco em casamentos e, atualmente, abrange todos os tipos de eventos sociais e até corporativos. O objetivo da exposição é conectar noivas, noivos e demais interessados a organizadores e fornecedores do setor. Em comemoração aos dez anos de Mostra Noivas, a edição de 2023 chega cheia de novidades: serão mais de 120 empresas de todo o Rio Grande do Sul presentes na feira. Além disso, o evento terá dois espaços temáticos – Casando na Serra e Pé na Areia – idealizados para quem deseja realizar uma festa na serra ou no litoral. Outra nova atração são as Experiências Gastronômicas, degustações que serão preparadas por renomados chefs.

O projeto de arquitetura do evento é assinado pelo escritório Voy Arquitetura & Cenografia. O ambiente contará com uma passarela de 10 metros onde expositores realizarão desfiles. A Mostra Noivas marca um momento importante do segmento, que vive um período de retomada após mais de dois anos de restrições devido à pandemia.

Nesta sexta-feira (19) e no sábado (20), a mostra fica aberta das 14h às 22h. No domingo (21), último dia para visitação, a exposição ocorre das 14h às 20h. Os ingressos custarão R$ 25, à venda no local.

