Futebol Fifa anuncia cidades-sede do Mundial de Clubes de 2025, que terá a participação de Palmeiras, Flamengo e Fluminense

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O torneio ocorrerá entre os dias 15 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. (Foto: Divulgação/FIFA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A FIFA anunciou as sedes do Mundial de Clubes de 2025, que será disputado em 2025. Ao todo, serão 11 cidades. São elas: Los Angeles, Seattle, Miami, Orlando (terá dois estádios), Atlanta, Charlotte, Nasvhille, Cincinatti, Washington, Philadelphia e Nova York, local que será palco da grande final.

A cerimônia que definiu os locais que o torneio será disputado aconteceu durante o Global Citizen Festival, festival cultural que reúne músicos, ativistas e diversas personalidades internacionais com intuito de combater a pobreza, no Central Park, em Nova York.

O torneio ocorrerá entre os dias 15 de junho e 13 de julho.

— Veja os estádios do Mundial de Clubes de 2025:

* Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

* Bank of America Stadium (Charlotte)

* TQL Stadium (Cincinnati)

* Rose Bowl (Los Angeles)

* Hard Rock Stadium (Miami)

* GEODIS Park (Nashville)

* MetLife Stadium (Nova Jesey)

* Lumen Field (Seattle)

* Camping World Stadium (Orlando)

* Inter&Co Stadium (Orlando)

* Lincoln Financial Field (Filadélfia)

* Audi Field (Washington, D.C.).

Novo formato

A competição é uma criação do presidente da FIFA, Gianni Infantino, que promoveu pela primeira vez a ideia de um Mundial de Clubes com 32 equipes em 2016.

Entre 1960 e 2004, os campeões da Europa e da América do Sul se reuniram para disputar a Copa Intercontinental, até que essa competição se transformou no Mundial de Clubes da FIFA, um torneio de sete equipes que envolve os campeões das seis confederações continentais da FIFA e uma equipe do país anfitrião, realizado a partir de 2005.

A FIFA havia planejado lançar a versão ampliada do torneio, inicialmente com 24 equipes, em 2021 na China, mas a pandemia da covid forçou o cancelamento da ideia. Em junho de 2023, a FIFA confirmou que lançaria um Mundial de Clubes com 32 equipes nos Estados Unidos em 2025, programando o torneio para um período de quatro semanas, de 15 de junho a 13 de julho.

“Trinta e dois dos melhores clubes de todos os cantos do mundo estarão competindo nos Estados Unidos entre junho e julho de 2025”, disse Infantino. “Eles estão no centro do torneio. E não podemos esperar. Trinta e dois dos melhores clubes do mundo se encontrarão e apenas um será coroado campeão mundial.”

— Times já classificados para o Mundial:

* Al Ahly (Egito)

* Wydad (Marrocos)

* Al Hilal (Arábia Saudita)

* Urawa Red Diamonds (Japão)

* Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

* Chelsea (Inglaterra)

* Real Madrid (Espanha)

* Manchester City (Inglaterra)

* Bayern de Munique (Alemanha)

* Paris Saint-Germain (França)

* Inter de Milão (Itália)

* Porto (Portugal)

* Benfica (Portugal)

* Borussia Dortmund (Alemanha)

* Juventus (Itália)

* Atlético de Madrid (Espanha)

* Red Bull Salzburg (Áustria)

* Monterrey (México)

* Seattle Sounders (Estados Unidos)

* Club León (México)

* Auckland City (Nova Zelândia)

* Ulsan (Coreia do Sul)

* Espérance (Tunísia)

* Mamelodi Sundowns (África do Sul)

* Palmeiras (Brasil)

* Flamengo (Brasil)

* Fluminense (Brasil)

* River Plate (Argentina) – caso seja campeão da Libertadores 2024, o River carimba o passaporte para o Mundial como vencedor de competição, assim como os brasileiros já garantidos. Assim, o Olimpia, do Paraguai, iria via ranking da América do Sul.

* Boca Juniors (Argentina).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/fifa-anuncia-cidades-sede-do-mundial-de-clubes-de-2025-que-tera-a-participacao-de-palmeiras-flamengo-e-fluminense/

Fifa anuncia cidades-sede do Mundial de Clubes de 2025, que terá a participação de Palmeiras, Flamengo e Fluminense

2024-09-29